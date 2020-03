Peggy Lohse

Beeskow (MOZ) Mehr als 100 Menschen hatten schon am Montag beim Gesundheitsamt des Landkreises Oder-Spree angerufen, um sich über das Coronavirus und die damit zusammenhängenden Maßnahmen zu informieren. "Darum haben wir die Nachfragen nun in der Hotline kanalisiert", erklärt Gesundheitsamtsleiter Ricardo Saldaña-Handreck die Einrichtung der Beratungstelefonnummer ab Dienstagmorgen.

Die Bearbeitung funktioniert so: Die Anrufe der Hotline erreichen acht Mitarbeitertelefone im Gesundheitsamt. Wer zuerst frei ist, nimmt das Gespräch an und berät. Auch Saldaña-Handreck unterstützt diese zusätzliche neue Aufgabe, außerdem sind Gesundheitsaufseher und zusätzlich geschultes Personal eingesetzt. Letztere Mitarbeiter haben nochmal eine zusätzliche Einführung in die Vorgaben vom Robert-Koch-Institut bekommen.

Ausweitung möglich

Manchmal gebe es noch technische Schwierigkeiten mit der Hotline, räumt der Leiter ein. Manchmal klingeln die Apparate, obwohl das Gespräch schon angenommen wurde. Zudem könne nicht ausgeschlossen werden, das ein Anrufer vergebens auf eine Gespräch gewartet habe. Insgesamt werde das Angebot gut angenommen und können, wenn nötig, ausgeweitet werden. Auch wenn dafür natürlich andere Aufgaben wie Routine-Kontrollen teilweise aufgeschoben werden. "Auch wir verfügen nur über begrenzte Kapazitäten", so Saldaña-Handreck.

"So ein Gespräch ist ja auch nicht in fünf Minuten getan", betont der Amtsleiter. "Wir besprechen jeden konkreten Fall und beraten. Wir arbeiten dabei das vom Robert-Koch-Institut vorgegebene Schema ab." Dazu gehört die Abfrage von möglichen Symptomen, ein Aufenthalt in einer der Risikogebieten und, ob Kontakt zu einem bereits bestätigten Fall bestanden habe.

Auf der Strichliste von Gesundheitsaufseherin Bianca Böhme finden sich am Dienstag gut 20 Anrufer pro Stunde. Se ist eine der acht Hotline-Beraterinnen. Die meisten Fragen haben die Bürger zum Verfahren mit der häuslichen Isolation, sagt Böhme. Wer wird wann und wie isoliert, wer trifft die Anordnung? "Das tun wir als Gesundheitsamt", erklärt Saldaña-Handreck gleich und schränkt ein: "Aber nur, wenn es ein symptomatischer Fall ist, empfehlen wir das." Wer Erkältungssymptomen aufweise, sollte sich an den Hausarzt wenden. Den kann auch das Gesundheitsamt nicht ersetzen.

"Jeder Fall ist individuell", betont der Amtsleiter. Im Zweifel spricht er sich aber für die Isolation aus. Manchmal werde sein Amt auch kritisiert, aber Saldaña-Handreck hat die Erfahrung gemacht: "Es gibt eigentlich kein Informationsdefizit, sondern eher zu viele Informationen." Die Menschen seien verunsichert, diese Sorgen soll ihnen mit der Telefonberatung genommen werden.

Keine Infektion in Oder-Spree

Bislang, das betont Saldaña-Handreck auch, hat es im Landkreis Oder-Spree noch keinen bestätigten Erkrankungsfall gegeben. Nur in weniger als einer Hand voll Verdachtsfällen sei bisher eine häusliche Isolation empfohlen worden. "Die Personen haben sich bislang vorbildlich an die Vorgaben gehalten", so der Amtsleiter. Per Festnetztelefon wurden sie regelmäßig kontrolliert.