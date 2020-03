Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) In der Nauener Straße in Falkensee kam es am frühen Dienstagmorgen zu einem tragischen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen war die 58-jährige Fahrerin eines Opel auf der Nauener Straße in Richtung Falkensee unterwegs, als sie etwa auf Höhe der Tankstelle mit einer 30-jährigen Frau kollidierte. Diese wurde von dem Fahrzeug überrollt. Eine weitere Fahrzeugführerin meldete der Polizei kurz darauf, ebenfalls über etwas gefahren zu sein. Ob es sich dabei um den Körper der Frau oder Trümmerteile des ersten Unfallfahrzeugs handelt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Ein Notarzt konnte beim Eintreffen nur noch den Tod der jungen Frau feststellen.

Der genaue Unfallhergang, insbesondere warum sich die Frau auf der Fahrbahn befand und ob die Autofahrer diese hätten sehen müssen, ist noch nicht geklärt. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Potsdam erfolgt der Einsatz eines Gutachters. Die 58-jährige Fahrerin des Opel und die 57-jährige Fahrerin des zweiten Fahrzeuges wurden vor Ort seelsorgerisch betreut. Sie blieben unverletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Für die Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt.