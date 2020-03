René Wernitz

Hohennauen/Wassersuppe (MOZ) Zum Zusammenstoß zweier Fahrzeugen kam es Montagnachmittag auf der B102 in der Gemeinde Seeblick. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 56-jähriger VW-Fahrer die Bundesstraße in Richtung Rhinow. Als er etwa auf Höhe des Abzweigs zur K6322 nach Wassersuppe war, bog von dort eine 53-jährige VW-Fahrerin auf die B102 in Richtung Rathenow ein, ohne die Vorfahrt zu gewähren. Daraufhin kam es zur frontalen Kollision, bei der beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Sie wurden ambulant im Krankenhaus behandelt. An den Fahrzeugen entstand Gesamtschaden von rund 20.000 Euro. Gegen die Frau wurde Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.