Sandra Euent

Dallgow-Döberitz (BRAWO) Auf der B5 bei Dallgow-Döberitz, zwischen den Auffahrten Seeburger Chaussee und Havelpark kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall mit drei schwerverletzten Personen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 34-jähriger VW-Fahrer auf der linken Spur der B5 in Richtung Havelpark unterwegs, als nach eigenen Angaben ein anderer, hinter ihm fahrender PKW nah heranfuhr und ihn mit Lichthupe bedrängte. Daraufhin wollte er auf die rechte Fahrspur wechseln. Dort musste jedoch der 54-jährige Fahrer eines anderen VWs wegen dichten Verkehrs bis zum Stillstand abbremsen. Der 34-Jährige konnte einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern und fuhr mit erheblicher Geschwindigkeit auf den bereits stehenden VW des 54-Jährigen auf. Dabei wurden sowohl die beiden Fahrer als auch die 51-jährige Beifahrerin des stehenden Fahrzeugs schwer verletzt und von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6.500 Euro geschätzt.