Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Sie hatten gerade mal das Wochenende in Hennigsdorfer Gastfamilien verbracht, da mussten 17 Schüler eines Gymnasiums aus der Partnerstadt Choisy-le-Roi bereits wieder ihre Koffer packen.

"Bei der Verabschiedung gab es Tränen ohne Ende", berichtet Uwe Mirau, Rektor des Hennigsdorfer Puschkin-Gymnasiums. Seiner Information nach habe das französische Bildungsministerium einen Beschluss gefasst, dass sämtliche Schüler und Lehrer von Exkursionen und Klassenfahrten sofort zurückzukommen haben. Eine Mitarbeiterin der französischen Botschaft in Berlin bestätigte am Dienstag gegenüber unserer Zeitung: "Alle Schüleraustausche sind verboten. Französische Schüler dürfen nicht mehr reisen."

Tränen beim Abschied

Die Gymnasiasten der Klassenstufen neun und zehn waren erst am Sonnabend nach Hennigsdorf gekommen. Den Sonntag hatten sie mit und in ihren Gastfamilien verbracht. Bereits am Sonntagabend sei die Anweisung aus Frankreich bei den Lehrern angekommen, dass die Reise, die bis zum Sonnabend, 7. März, dauern sollte, unverzüglich zu beenden sei. Als Rektor Mirau die Gäste am Montagvormittag begrüßte, konnte er auch gleich die Abschiedsformel mit anfügen. Die Hennigsdorfer hatten gehofft, dass ihnen für die Begegnung noch zwei, drei Tage bleiben würden, bevor es gelungen sein würde, die Rückflüge zu buchen. Doch die Stadtverwaltung von Choisy-le-Roi war schneller und hatte sofort einen Bus organisiert. Dieser holte die Jugendlichen am Montag um 21.30 Uhr ab. "Die Gruppe war erst am heutigen Dienstag gegen 14.30 Uhr wieder zu Hause", erzählte Mirau.

"Wir hatten den Austausch über Monate geplant. Die Schüler haben sich aufeinander gefreut", zeigt der Rektor Verständnis für den Ärger und die Traurigkeit der Jugendlichen. Die meisten von ihnen hatten sich im vergangenen Herbst kennengelernt, als die Hennigsdorfer bei den französischen Partnern zu Gast gewesen waren.

"Über den abrupten Abbruch der Reise waren wir erst einmal geschockt", fasst Mirau seine und die Gefühle der anderen Betroffenen zusammen. Gemeinsam solle überlegt werden, ob die Reise zu einem anderen Termin in diesem Schuljahr nachgeholt werden kann. "Das wird schwer, die Zeitschiene samt der anstehenden Prüfungen ist eng", räumt er ein. Dennoch versichert er: "Wir schauen, ob wir eine Lösung finden."