Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Polizeihauptkommissarin Dörte Röhrs ist seit dem 1. März Leiterin der Pressestelle der Polizeidirektion Nord, die die Landkreise Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel und Prignitz umfasst. Die 44-Jährige, die in Neuruppin geboren wurde und mit ihrer Familie in Kyritz lebt, tritt die Nachfolge von Toralf Reinhardt an, der bereits im September 2018 die Direktion verlassen hat. "Es gab ein längeres Auswahlverfahren, bei der viele personalrechtliche Gegebenheiten beachtet werden musste", erklärte Frank Storch, Leiter der Direktion, am Dienstag warum die Nachbesetzung sich derart in die Länge gezogen hat. Er sei sehr froh darüber, dass niemand anderes als Dörte Röhrs zum Zuge kam. Denn für dieses Aufgabe, die Arbeit der Polizei nach außen darzustellen, sei ein hohes Maß an Vertrauen notwendig. Als Storch 2018 Leiter der Direktion wurde, war Röhrs bereits seit 13 Jahren in der Neuruppiner Pressestelle. "Sie ist das Gesicht der Direktion und nach dem Direktionsleiter die zweitwichtigste Person", meinte Storch.

Die Pressestelle, in der auch Ariane Feierbach und Stefan Rannefeld arbeiten, hat im vergangenen Jahr knapp 9 000 Meldungen herausgegeben und stand für Radio oder Fernsehen 134-Mal vor der Kamera oder dem Mikrofon. Zudem war das Team an 21 Einsätzen beteiligt, darunter auch beim Besuch des russischen Präsidenten Putin auf Schloss Meseberg, wo es für Medienanfragen zur Verfügung stand.

Röhrs begann ihre Laufbahn 1995 bei der Polizei, war im Wach- und Wechseldienst tätig, als Verkehrserzieherin, in der örtlichen polizeilichen Beratungsstelle sowie bei der Kriminalpolizei. 2005 kam sie für die Pressearbeit nach Neuruppin, wo seit 2011 der Sitz der Polizeidirektion ist.

"Mein Ziel ist es, die Polizeiarbeit so gut und so transparent wie möglich darzustellen und zu vermitteln, was wir machen", sagte Röhrs. Auch wenn sie dabei nicht alles verraten, weil das die Ermittlungsarbeit der Kollegen gefährden könnte. "Polizist zu sein, ist nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung", sagte sie.

Angespannte Personalsituation

Die Pressestelle der Polizei, die zudem die interne Kommunikation übernimmt und für Kollegen Beiträge im Intranet schreibt und das Benefizkonzert zu Weihnachten organisiert, hat eigentlich vier Stellen. Diese sind seit langer Zeit nicht komplett besetzt. Laut Direktionsleiter Storch müsse nun erst ein Stellvertreter für Dörte Röhrs gefunden werden. Er hofft, dass die noch vakante Stelle in diesem Jahr besetzt werden kann. "Die Personalsituation ist aber ziemlich angespannt", so Storch. Im Bereich der Direktion gibt es 997 Planstellen, besetzt sind davon aber nur 931. Da derzeit aber viele Kollegen in den Ruhestand gehen, reiche das neue Personal, das von der Hochschule der Polizei kommt, nicht aus, um die Sollstärke zu erreichen. Es würde lediglich die ausscheidenden Kollegen ersetzen. Für April rechnet Storch mit 44 Absolventen. Diese würden aber zuerst so eingesetzt, dass die Einsatzfähigkeit der Polizei gegeben ist.