Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) In den Neuruppiner Fressnapf-Markt ist in der Nacht zum 24. Februar eingebrochen worden, bevor dort das Feuer ausgebrochen ist. Das bestätigte am Donnerstag Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Von einem Einbruch hatte bisher immer nur das Unternehmen gesprochen, dem durch den Brand ein hoher sechsstelliger oder siebenstelliger Schaden entstanden ist. Die Polizei sucht auch nach Zeugen, die in der Nacht am Fressnapf und an den Straßen ungewöhnliche Fahrzeugbewegungen oder Personen gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 03391 3540 entgegen.