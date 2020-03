Thank You For Your Service

Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Irak haben Will, Adam und Solo dicht bei dicht gestanden, gemeinsam gekämpft, gemeinsam gelitten. Das schweißt sie zusammen, auch in der Heimat.

Doch hier muss jeder seine Probleme allein bewältigen. Will schafft es nicht, nimmt sich das Leben. Für die anderen beiden ist das der Punkt, Hilfe in Anspruch nehmen zu wollen. Doch die Veteranen-Programme sind gut gebucht, Kliniken haben auf Monate hinaus keinen Platz. Und die Albträume kehren wieder. Mitunter ist es fast so, als sei der Krieg nicht zu Ende. Hinzu kommt vermeintliche oder tatsächliche Schuld, mit der jeder unterschiedlich umzugehen vermag. Adam und Solo stehen kurz davor zu scheitern...

Seit "Coming Home" 1978 beschäftigt sich Hollywood mit den vor allem auch psychischen Folgen von Kriegen. Und das US-Militär schaut da auf einige zurück. Wenn man bedenkt, dass sich täglich 20 Veteranen auf Grund posttraumatischer Belastungsstörungen das Leben nehmen, kann man das Thema gar nicht hoch genug festmachen. Jason Hall greift sich drei unterschiedliche Einzelschicksale heraus, die zwar miteinander verbandelt sind, aber doch ganz unterschiedlich daherkommen. Damit deckt er ein ziemlich weites Feld der Möglichkeiten ab, die die Wirklichkeit bestimmen. Adam aus gesicherten Verhältnissen mit Frau und Kindern, Will, der Verlassene und schließlich Solo aus Samoa, der es schon seiner Herkunft wegen nicht immer einfach hat. Sie alle sind nicht nur auf unterschiedliche Weise Opfer des Krieges, sondern auch des Systems, das sich gar nicht um alle entsprechend kümmern kann und mitunter auch will. Hall verzichtet bis auf die eine auf Kriegsszenen und gesellt dieser noch eine ohne Kampfhandlung hinzu. Dennoch sind diese sehr kurzen Ausschnitte genug, um das zu begründen, was die GIs zu Hause belastet. Der Zuschauer wird zum stillen Beobachter der Psyche von Menschen, die oft ausweglos sind und tatsächlich kurz davor, sich das Leben zu nehmen. Das alles hat der Regisseur erstaunlich ruhig und unspektakulär in Szene gesetzt. Vielleicht für manchen zu ruhig, denn bis in die Kinos hat es der Streifen nicht geschafft.

Genre: Drama; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 109 Minuten; Verleih: Constantin; Regie: Jason Hall; Miles Teller, Beulah Koale, Joe Cole; USA 2017