Elke Kögler

Nordoberhavel (MOZ) Ein 14-jähriger offensichtlich alkoholisierter Jugendlicher ist in dieser Woche von den Verantwortlichen seiner Schule in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Schüler hat vor Unterrichtsbeginn eine dreiviertel Flasche Likör ausgetrunken. Während des Unterrichtes sei sein angetrunkenes Verhalten aufgefallen. Von wem der Schüler die Flasche bekommen hat, habe er nicht sagen wollen. Laut Polizei wollte der 14-Jährige mit dieser Aktion als "cool" an der Schule gelten. Der Vater holte seinen Sohn kurze Zeit später wieder aus dem Krankenhaus ab.