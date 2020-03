Judith Melzer-Voigt, Siegmar Trenkler, Markus Kluge

Neuruppin In Oberhavel gibt es mittlerweile den ersten bestätigten Coronavirus-Fall. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis auch Erkrankte in Ostprignitz-Ruppin behandelt werden müssen. Wichtig ist es nun, auf eine gute Hygiene zu achten, sich regelmäßig die Hände zu waschen und gegebenenfalls zu desinfizieren. Doch das ist zumindest für Schüler in Neuruppin gar nicht so einfach.

Aus dem Schinkelgymnasium kam laut dem SPD-Stadtverordneten Nico Ruhle der Wunsch, dass die Einrichtung mit Spendern für Desinfektionsmittel ausgestattet wird. In Kitas gibt es derartige Hygienespender bereits. "Für die Schule wurden sie nun angefordert und angeblich abgelehnt, sodass der Förderverein jetzt in Vorleistung gehen muss", sagte Ruhle am Montagabend während der Stadtverordnetenversammlung.

In Kitas ja, in Schulen nein

Sozialdezernent Thomas Fengler bestätigte den Fall: In Einrichtungen, in denen kleine Kinder betreut werden, seien solche Hygieneartikel vorgeschrieben. "Deswegen werden sie dort auch vorgehalten", sagte er. "In Schulen ist das nicht so." Er habe mit dem Elternvertreter des Schinkelgymnasiums in der vergangenen Woche gesprochen. "Wir werden tätig, wenn wir seitens des Gesundheitsamtes spezielle Aufforderungen bekommen, diese Dinge einzurichten", so Fengler. Im Moment gebe es diese Anforderungen für die Stadt Neuruppin noch nicht.

Ob sich die Forderung nach Hygienespendern in den städtischen Einrichtungen zur Zeit umsetzen lässt, ist laut Thomas Fengler fragwürdig: "Ich weiß gar nicht, ob man im Moment noch im Handel so etwas frei verfügbar erhält." Es gebe seit Ende vergangener Woche Handlungsempfehlungen des Bildungsministerium an die staatlichen Schulämter, sagte Fengler. "Da ist dieses Prozedere auch so geregelt."

Polizei sensibilisiert

Doch nicht nur die Schulen, auch andere Einrichtungen und Institutionen müssen sich nun mit dem Coronavirus auseinandersetzen: Innerhalb der Polizeidirektion, die neben Ostprignitz-Ruppin und Prignitz auch Oberhavel umfasst, sind laut Polizeisprecherin Ariane Feierbach alle Mitarbeiter für das Thema Coronavirus sensibilisiert worden. "Die Beamten im Einsatz haben in ihrem Fahrzeug auch immer Schutzhandschuhe und sind zur Vorsicht angehalten", so Feierbach. Stets und ständig würden die Schutzhandschuhe aber nicht getragen werden. Die Polizisten seien zudem angewiesen, sich intern vorsichtshalber nicht mehr mit Handschlag zu grüßen, um eine mögliche Übertragung des Virus nicht noch zu begünstigen. "Wir grüßen uns nur noch mit den Augen", so Feierbach.

Merkblatt für den Einzelhandel

Auch im Einzelhandel ist das Coronavirus gleich mehrfach Thema. "Wir haben Merkblätter herausgegeben, auf denen wir unsere Mitglieder informieren, nicht nur über den Umgang mit Kunden, sondern auch zur Warenbestellung, über arbeitsrechtliche Auswirkungen von Quarantänen oder betriebliche Pandemiepläne", so Günter Päts vom Einzelhandelsverband. Gleichzeitig merken die Händler deutlich die gestiegene Nachfrage bei länger haltbaren Lebensmitteln wie Nudeln oder solchen in Konservendosen. "Wir hatten dadurch in der vergangenen Woche einen um 30 bis 40 Prozent höheren Umsatz", sagt Päts. "Im Drogeriebereich gab es bei Papiertaschentüchern, Seifen und Toilettenpapier auch eine hohe Nachfrage." Konkrete Anfragen von Händlern, die direkt oder indirekt mit Infizierten zu tun hatten, habe es nicht gegeben.