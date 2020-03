Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Die Planungen für den Bau der Klärschlammvererdungsanlage reichen zurück in das Jahr 2017. Dienstagvormittag wurde der Baubeginn auf dem Gelände des Klärwerkes des Trink- und Abwasserzweckverbandes (TAV) Liebenwalde mit einem symbolischen Spatenstich angezeigt. Den wohligen Geruch von Schilf und Seeluft verspricht Liebenwaldes Bürgermeister Jörn Lehmann den Gästen zur Begrüßung – nicht gleich, sondern nach der Fertigstellung der Anlage. Viele quittieren die Ankündigung mit einem Lächeln, einige versprechen jedoch, im Sommer, wenn die Anlage in den Probebetrieb gehen soll, zur Kontrolle wiederzukommen.

Liebenwalder Seeluft

Dass Liebenwalde durch das Rascheln des Schilfes zum Seebad werden wird, scheint eher unwahrscheinlich. Das ist auch gar nicht die Absicht. Dennoch freuen sich alle, die Mitarbeiter des TAV und ebenso die Honoratioren von Liebenwalde und der ebenfalls vom TAV betreuten Gemeinde Schorfheide über "die Investition in die Zukunft und vor allem für die Umwelt". Der TAV verschafft sich damit auch einen Aufschub von zehn Jahren, da erst dann das erste Mal überhaupt Erde entnommen werden muss. Bis dahin hat der Verband die Möglichkeit, sich auf die zu erwartenden Herausforderungen durch den Umwelt- und Klimaschutz aufzustellen. Ein sehr wohl gewollter Nebeneffekt ist, damit die Stabilität der Abwassergebühren auch weiter gewährleisten zu können.

Das Gelände, auf dem die Anlage entsteht, befindet sich gleich hinter dem Verwaltungsgebäude des Klärwerkes. Aufgrund des hohen Grundwasserstandes wird die Fläche nur planiert, mit Sand begradigt und darauf die sogenannten Beete angelegt. Mit schwerer Technik sind die Bauarbeiter gerade damit beschäftigt, die Fläche herzurichten. "Wir wollen für den Bau möglichst das vorhandenen Erdreich als Material wiederverwenden", erklärt Stefan Ahrens, Geschäftsführer der Firma EKO-Plant, die Arbeiten. Im Boden seien jedoch Bauschutt und Wurzelreste vorhanden, die nun in einem ersten Arbeitsschritt gebrochen und gesiebt und danach für den Bau der Wälle verwendet werden.

Die werden rund zwei Meter hoch sein, wie in der Nähe des Kanals bereits zu erkennen ist. Um das Grundwasser zu schützen, wird eine Folie in die Becken eingebracht. Die ist wasserundurchlässig und zugleich "nagetierfest", damit sie nicht durch Tiere zerstört werden kann.

Die Funktionsweise der Anlage ist einfach. Der Klärschlamm, also jenes Material, das nach der Reinigung bislang als sogenannter Dünnschlamm auf die Felder ausgebracht wurde, wird durch ein Sieb- und Filtersystem in die Becken geleitet. Der flüssige Anteil wird zurück in die Kläranlage geleitet. Dem in den Beeten verbleibenden Erdgemisch wird nun schrittweise das Wasser entzogen. Dazu dienen unter anderem die Schilfpflanzen. Diese nutzen einerseits die im Schlamm vorhandenen Nährstoffe und unterstützen zusätzlich die Verdunstung des Wassers. Die im Boden vorhandenen Mikroorganismen sorgen für eine weitere Zersetzung, bis schließlich ein Erdgemisch übrig bleibt, das von seiner Konsistenz und dem Geruch her Blumenerde sehr nahe kommt. Ein sehr wohl gewollter Nebeneffekt ist, dass sich in ihm kaum Stickstoffverbindungen anreichern. Durch das naturnahe Verfahren, das ohne chemische Hilfsmittel auskommt, verringert sich das Schlammvolumen um mehr als 90 Prozent.

Zehn Jahre Wartezeit

Ausgelegt ist der Prozess auf eine Dauer von mindestens zehn Jahre. Nach sieben bis acht Jahren Betrieb wird eines der Beete mit einer Ruhephase versehen, in der der enthaltene Schlamm weiter entwässert und abgebaut wird. Die Erde lässt sich flexibel verwenden. In der Landwirtschaft kann sie als humus- und phosphorhaltiges Düngemittel eingesetzt werden. Sie könnte aber auch verbrannt werden. Nach der Räumung des Beetes steht dieses erneut zur Verfügung.

Die Firma EKO-Plant, die unter anderem die Vererdungsanlage der Neuruppiner Stadtwerke gebaut hat, verfügt über jahrzehntelange Erfahrung. Die erste Anlage wurde 1991 auf der Nordseeinsel Norderney gebaut. Weitere 90 Anlagen wurden seither errichtet. Im Landkreis Oberhavel ist es die erste.

"Wir bieten den Bauherren eine Betreuung der Anlagen auch nach deren Fertigstellung sowie die Schulung der Mitarbeiter dafür an", so Stefan Ahrens.