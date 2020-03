Matthias Henke

Gransee Der RoboterTechnikClub (RTC) Gransee schickt sich erneut an, beim Robocup Junior abzuräumen. Das Team des Strittmatter-Gymnasiums, das im vergangenen Jahr Europameister wurde, hat sich in veränderter und erweiterter Besetzung in der Kategorie OnStage jüngst für die German Open, sprich die Deutschen Meisterschaften, qualifiziert, die vom 24. bis 26. April in Magdeburg stattfinden.

Der dem Protagonisten aus dem Film "Nummer 5 lebt" nachempfundene Roboter kann zwischen verschiedenen Bildern unterscheiden, kann sich bewegen und auch mit diversen Lichteffekten glänzen. Auch reagiert er auf Fragen. Auf "Who are you? (Wer bist du) antwortet die Maschine unmissverständlich mit "I am number five" (Ich bin Nummer fünf). "Es sind weder W-Lan noch andere Verbindungen nach außen erlaubt, alles muss bei der Show mit der Rechnerleistung vor Ort gemacht werden", sagt der Coach der Schüler, Informatiklehrer Jens Richter-Mendau.

Der Sieg von RTC Gransee bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr zog neben großer Aufmerksamkeit nicht zuletzt ein gesteigertes Interesse an der Robotik-AG nach sich. "Bei 15 mussten wir den Sack zumachen", so Richter-Mendau. Für den aktuellen Wettbewerb seien acht Teilnehmer angemeldet worden: Marc Lüdke, Philipe Herkt, Lukas Blank, Max Eschenburg, Ahmad Ali, Angelina Helbig, Alanor Davis und Jonas Thein. Sollte schließlich die Qualifikation für die EM oder gar die WM gelingen, werde das Team weiter schrumpfen, da dort maximal fünf Leute den Roboter präsentieren dürfen. Die Erstplatzierten der Deutschen Meisterschaft fahren zur Weltmeisterschaft, die Vize-Champions zur Europameisterschaft. Während letztere vergangenes Jahr in Hannover stattfand und damit fast ein Heimspiel war, ist dieses Mal das portugiesische Guimarães Austragungsort. Die WM findet in Bordeaux statt. Das wäre keine Weltreise, aber trotzdem mit einigem Aufwand verbunden. Schulleiterin Alexandra Flaig kündigte daher an, in diesem Fall beim Landkreis wegen einer Unterstützung anzufragen. Auch der Schulförderverein stehe bereit.

In hunderten Stunden theoretischer und praktischer Arbeit, in der Schule, zu Hause und im Fürstenberger Verstehbahnhof wurde der Roboter entworfen, gebaut und programmiert. Im Verstehbahnhof konnten unter anderem Lasercutter und 3D-Drucker genutzt werden. Die technische Basis für das Innenleben des Roboters stellen vier Raspberry-Computer mit je vier Prozessorkernen à 1,5 Gigahertz dar. Die Stromversorgung stellen acht Akkus und zwei Powerbänke sicher – für die Show, die nur wenige Minuten umfasst, mehr als genug.

Auf die Erstplatzierten der Berliner Qualifikationsrunde werden die Granseer indes nicht mehr treffen, da diese Truppe in Magdeburg aufgrund ihrer umfangreicheren internationalen Erfahrung in der Fortgeschrittenen-Klasse an den Start gehen wird.