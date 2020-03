OGA

Birkenwerder (MOZ) Nach dem Großbrand am Samstagabend in Birkenwerder haben Kriminaltechniker der Polizei die Ursache für das Feuer ermittelt.

Demnach habe ein technischer Defekt in einem neben einem Haus geparkten Wohnmobil den Brand ausgelöst, teilte Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Dienstag mit. Die Flammen hatten auf ein benachbartes Wohnhaus übergegriffen. Das Haus an der Havelstraße wurde schwer beschädigt und ist zurzeit nicht bewohnbar. Die Feuerwehren waren bis zum frühen Sonntagmorgen im Einsatz.