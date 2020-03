Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Es tut mir sehr, sehr leid, dass ich ihr nicht geholfen hab. Ich habe Albträume deswegen. Ich hätte schon reagieren müssen, als mir das Opfer seine abgeschnittenen Haare gezeigt hat." Das hat die Angeklagte Linda K. am Dienstag vor der Urteilsverkündung am Frankfurter Amtsgericht unter Tränen erklärt. Richterin Stefanie Schneewolf-Kubotsch glaubte ihr – und verurteilte sie wegen unterlassener Hilfeleistung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Monaten. Sie wird für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Linda K. hat in der Verhandlung gestanden, Zeugin des Mordversuchs gewesen zu sein, der als "Oderschubser-Fall" in die Annalen einging.

Die heute 26-jährige Frankfurterin war an jenem 7. Januar 2019 in der Gruppe von vier Frauen, die gegen 22.30 Uhr in Richtung Oder gingen. Etwa in Höhe des blauen Krans am Winterhafen sei ihr klar geworden, dass "etwas nicht stimmte", erklärte die Angeklagte vor Gericht. Die zwei Frauen, die sich später wegen Mordversuchs verantworten mussten, weil sie eine 34-Jährige in die eiskalte Oder geschubst hatten, hätten ihr gedroht, als sie weg gehen wollte, sagt Linda K. Sie war zur Tatzeit schwanger, an den Misshandlungen des Opfers im Vorfeld nicht beteiligt und habe "nur bei Mc Donalds was essen" wollen, so die Angeklagte.

Dass das Opfer um Hilfe schrie habe sie gehört, während sie in einem Gebüsch ihre Notdurft verrichtete, berichtete die junge Mutter, die mit ihrem Kind in einer betreuten Wohngemeinschaft lebt. Doch getan hat sie nichts. Einen Rettungsring habe sie nirgends gesehen und ihr Handy hatte eine andere. Auf die Idee, an einer Haustür zu klingeln, um Hilfe zu holen, kam die Angeklagte, der Ärzte psychische Probleme attestieren, nicht.

Das legten ihr der Vertreter der Staatsanwaltschaft und die Richterin schwer zur Last. Die Tatsache, dass Lisa K. im August 2019 wegen Bedrohung, Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verurteilt wurde, also vorbestraft ist, kam erschwerend hinzu und erhöhte den Strafrahmen um zwei Monate.

Für die Angeklagte sprach, dass sie zur Tatzeit schwanger war und ihr Kind schützen wollte. Und dass sich ihr Leben "seit der Geburt ihres Kindes komplett verändert" habe, sie es mit ihrer Tochter meistern wolle, wie K.s Verteidiger erklärt. Den Kontakt zu allen anderen an dem Verbrechen Beteiligten hat Linda K. nach eigener Aussage abgebrochen. Das Urteil hat sie akzeptiert.