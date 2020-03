Hanau (swp) In Hanau findet am Mittwoch die zentrale Trauerfeier für die Opfer des rassistischen Anschlags vom 19. Februar statt. Wie schon in den vergangenen Wochen wird man dieses Wort wieder hören, wie immer, wenn sich solch Schreckliches, ja Unfassbares zugetragen hat: Betroffenheit. Aber wie unangemessen, anmaßend, ja zuweilen heuchlerisch klingt dieses Wort gerade bei rassistischen Taten.

Wissen Deutsche ohne Migrationshintergrund wirklich, was die Angehörigen der Opfer fühlen? Was anderen Einwanderern, Kindern von Einwanderern, Enkeln von Einwanderern dieser Tage durch den Kopf geht?

Die Mehrheitsgesellschaft ist gerade das nicht: betroffen. Auch weil oft von "Fremdenfeindlichkeit" gesprochen wird, um ein weiteres fragwürdiges Wort zu nennen. Denn es schreibt fest, dass es sich um Fremde, also Andere, nicht Dazugehörige handelt.

Es ist erschütternd, wie man nur aufgrund seiner Herkunft plötzlich zur Zielscheibe werden kann. Und das in einem Land, in dem eine Familie vielleicht schon seit drei Generationen lebt, dessen Sprache man spricht – und als Teil dessen pluralistischer Kultur man sich versteht. Wie soll ein eben nicht Betroffener eine solche existenzielle Verunsicherung, eine solche Angst verstehen?

Und doch sollte dieser Tag allen nahe gehen. Hanau steht in einer Reihe mit rechtsextremistischen Untaten. Es sind keine Einzeltaten. Auch wenn sich nicht immer ein Netzwerk ausfindig machen lässt, gibt es doch eine Weltanschauung, ein Menschenbild, einen tiefsitzenden Hass, auf dem sie fußen. Und so sind all diese Taten ein Angriff auf unsere freiheitlich-demokratische Ordnung, auf unseren Rechtsstaat, auf unser Verständnis von Humanismus und Menschenrechten. Auf unser Grundgesetz. In diesem Sinne dürfen diese Taten keinem Demokraten egal sein.

In Hanau und anderswo sind nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund gestorben. Sondern auch Ehemänner- und -frauen, Söhne und Töchter, Väter und Mütter, Geschwister und Freunde. Wer zu Empathie fähig ist, wird zumindest ahnen, wie schmerzhaft diese abscheulichen Verbrechen Menschen mitten aus dem Leben, aus dem Kreis ihrer Liebsten herausgerissen haben. Und in diesem Sinne können wir alle als mitfühlende Wesen an diesem Tag mittrauern.

Die Taten galten Männern und Frauen mit Wurzeln in anderen Kulturen. Das war die einzige Eigenschaft, die sie zu Mordopfern machte. Man stelle sich vor, die Täter hätten rothaarige Menschen mit Schuhgröße 40 umgebracht. Alle würden sich fragen: Ja, warum sollte jemand rothaarige Leute mit kleinen Füßen töten? Nun – genau so verhält es sich mit dem Rassismus. Er ist absurd. Ein absurder Angriff auf die Menschlichkeit. Und in diesem Sinne können wir alle an diesem Tag wütend sein und uns vornehmen, wehrhafter zu sein.

Hanau geht ganz Deutschland an, und so können sich davon alle, die es anständig meinen und die richtigen Schlüsse ziehen, eben denn auch ­"betroffen" fühlen. Als Demokraten. Als mitfühlende Wesen. Einfach als Menschen.