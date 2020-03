Ulf Grieger

Nieschen (MOZ) Der wachsenden Biberpopulation fallen auch streng geschützte Arten wie die Schwarzpappel zum Opfer. Augenfällig für jedermann ist nun, dass sie auch die großen Exemplare am Nieschener Fährweg fällen. Dort hatte Petra Bierwirth (SPD) 2006 den höchsten Baum des Jahres in Brandenburg proklamiert, eine Schwarzpappel auf der Oderinsel.

Für viele Einwohner im Oderbruch, darunter auch für Werbigs Ortsvorsteher Wolfgang Kadler oder Botmer Mischke, Ortsvorsteher von Sophienthal, ist es unverständlich, dass man einerseits Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen plant und betont, dass jeder Baum wichtig sei für den Kampf gegen den Klimawandel und andererseits zuschaut, wie wertvoller Baumbestand von Bibern reduziert wird.

Spezialist hat es schwer

Die Schwarzpappeln waren einst wie die Weiden die "Brotbaumarten" im Oderbruch. Sie standen vielerorts. Doch inzwischen sind sie so selten geworden, dass die Bestände auf der Oderinsel und in der Ziltendorfer Niederung zu den Letzten geworden sind. Alle der rund 400 dieser Bäume auf der Oderinsel, die ältesten sind etwa 100 Jahre alt, haben von der Landesforstanstalt Eberswalde gelbe Nummernschildchen bekommen. Regelmäßig hatten Forstlehrlinge und Studenten der Eberswalder Hochschule vor rund zehn Jahren Pappelsamen gesammelt, wurden Stecklinge "geerntet", die dann für die Wiederansiedlung an anderen Standorten wie im Unteren Odertal gepflanzt wurden. Das Land sowie die Stiftung "Wald in Not" und die Bundesstiftung "Umwelt" hatte dies im Rahmen eines Genressourcen-Projektes gefördert, um Schwarzpappel-Standorte an der Oder zu stabilisieren. Diese Pappelart ist an die Dynamik von Auwäldern angepasst und hat es unter den heutigen Bedingungen nicht so leicht, sich fortzupflanzen. Denn die meisten Auwälder sind verschwunden. Nach der Baumblüte im März bis April schweben im Mai und Juni die nur Bruchteile von Gramm wiegenden Samen als weiße Wolken auf die Erde. Wenn sie dort nicht binnen von 48 Stunden günstige Bedingungen zum Keimen finden, hat es sich mit der Ansamung erledigt. Ideal ist ein möglichst jungfräulicher, gut durchwässerter Boden. Und angesichts des hohen Grases rings um die meisten Altpappeln sind die Chancen nicht so rosig. Und selbst das Ansamen im Uferbereich ist schwierig. Denn schnell werden die Jungpflanzen im Sommerhochwasser wieder überspült.

Wissenschaftler haben auf der Oderinsel genau untersucht, wie sich die Pappeln an ihren Standort anpassen. Weit ausladendes Wurzelwerk fahren die Bäume im häufig durchfluteten Uferbereich aus. Bis zu 2,5 Meter tief hingegen gehen die Wurzeln dort in die Tiefe, wo angeschwemmter Sand von der Oder den Wasserleiter bedeckt.

Bäume genau untersucht

Sybille Unsicker, promovierte Wissenschaftlerin am Max-Planck-Institut an der Uni Jena, hat sich in den vergangenen zehn Jahren auch sehr intensiv mit den Schwarzpappeln auf der Küstriner Oderinsel beschäftigt. Ihr Hauptinteresse lag dabei allerdings nicht auf der Gefährdung der Bestände durch Säugetiere wie Biber. Sie untersuchte Einflüsse und Wechselwirkungen von und mit Insekten. Im Mai will sie erneut nach Küstrin-Kietz kommen, um weitere Feldstudien durchzuführen. Sie ging der Frage nach, wie sich die Pappeln indirekt gegen Schädlinge zur Wehr zu setzen. Pilze, Blattkäfer, Rüsselkäfer oder bestimmte Falterarten – sie alle haben es besonders leicht, Pappeln anzugreifen, wenn die verletzt wurden. "In diesen Fällen verströmen die Pappeln einen ganz bestimmten Duft. Der wiederum lockt die Fressfeinde der Schädlinge an, Wespen zum Beispiel. Es funktioniert wie ein chemischer Alarm, der den Pflanzen hilft, sich gegen die Schädlinge zur Wehr zur setzen", erklärte Sybille Unsicker. Bei Nagetieren aber wirkt der Pappel-Duft nicht.

Doch das Abnagen der alten Bäume, die Pappeln haben nahezu dasselbe Alter, sieht die Wissenschaftlerin nicht als so großes Problem. Aus Wurzeln und Stumpf treiben die Pappeln wieder aus. Ein größeres Problem sei die fehlende Dynamik im Auwald. Es fehlen Sandbänke und freigespülte Strände, so dass die Vermehrung kaum stattfinden könne.