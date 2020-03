MOZ

Bernau (MOZ) Weder die Barnimer Kreistagsfraktion noch die Bernauer Stadtfraktion der AfD werden an der am Sonnabend geplanten AfD-Demonstration auf dem Bahnhofsvorplatz in Bernau teilnehmen.

Wie Klaus-Peter Kulack, der Vorsitzende der Kreistagsfraktion am Dienstag mitteilte, seien weder die Bernauer noch die Kreistagsfraktion an der Vorbereitung oder Durchführung der von Marcel Donsch aus Panketal initiierten Demonstration beteiligt. Die Nicht-Teilnahme wird mit den Worten begründet: "Da leider auch nicht sicher gestellt werden kann, dass unerwünschten Personen Zugang zu dieser Veranstaltung gewährt wird, wir jedoch festen demokratischen Regeln folgen und einer einseitigen Haltung und etwaigen spalterischen Tendenzen in unserer Partei keineswegs folgen können, ist dies mit unserer Position unvereinbar. Wir distanzieren uns von dieser Veranstaltung in jeder Hinsicht."

Die AfD hat am Sonnabend ab 15 Uhr zu einer Demonstration auf den Bahnhofsvorplatz in Bernau aufgerufen. Das Bernauer Netzwerk für Weltoffenheit hat bereits um 14.30 Uhr einen friedlichen Gegenprotest geplant.