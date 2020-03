Marco Marschall

Oderberg (MOZ) Alles beginnt im Januar 2015 mit dem Fall der Schulhofmauer. "Kurz nachdem der Landkreis da war und die Standfestigkeit bestätigt hatte, ist sie damals umgefallen", erinnert sich Oderbergs Bürgermeisterin Martina Hähnel an die kuriose Begebenheit. Ein Bauzaun steht nun am Hang, der Mauersockel ist unter Erde begraben – ein Umsturz, der alarmierend wirkte. Denn nun wurde befürchtet, dass der Hang auf das den Schulhof begrenzende Toilettenhaus drückt und Einsturzgefahr besteht. Quintessenz war die Sperrung des Toilettenhauses und ein Sanitärcontainer, der seit Ende 2018 wieder der Geschichte angehört, da entsprechende Möglichkeiten sich zu erleichtern im Schulhaus geschaffen wurden.

Nun harrt das gesperrte Nebengelass auf dem Schulhof einer ungewissen Zukunft. Eigentlich gibt es längst Abrisspläne. "Wir brauchen Platz", erläutert die Bürgermeisterin. Weicht das ungenutzte Toilettenhaus, ließe sich eine zusätzliche Fläche gewinnen, damit sich Oderbergs Grundschüler auf dem Gelände zwischen Schule, Hang und Kirche noch besser austoben können. Um die Gefahr durch den Hang zu bändigen, soll nach dem Abriss eine Stützmauer errichtet werden.

Hexenhaus verhindert Projekt

Verhindert wird das Projekt bisher, weil nicht klar ist, wie mit dem im Volksmund "Hexenhaus" genannten Gebäude neben der Schule umgegangen wird, das mit einer Art Stall ans ungenutzte Toilettenhaus grenzt und durch den Abriss in seiner Standfestigkeit bedroht wäre. Die Untere Denkmalschutzbehörde, angesiedelt beim Landkreis, hält es angeblich für schützenswert und möchte, dass es gesichert wird. Warum genau, das sollte ein Vertreter der Behörde am Montag im Entwicklungsausschuss der Stadt erläutern. Doch dazu kam es nicht. Der Besuch wurde abgesagt.

Diskutiert wurde das Thema im nichtöffentlichen Teil der Sitzung. Britz-Chorin-Oderbergs Amtsdirektor Jörg Matthes begründete das mit "schutzwürdigen Interessen Dritter". Wie er der MOZ am Dienstag erläuterte, gebe es einen Kaufinteressenten für die Ruine. Dieser Kaufinteressent habe laut Ausschussvorsitzendem Peter Fischer in der Diskussion allerdings keine Rolle gespielt. Ohnehin ist kaum denkbar, dass die Stadt das Hexenhaus und die Entscheidung über dessen Zukunft aus der Hand gibt.

Wie Amtsdirektor Jörg Matthes aus dem nichtöffentlichen Teil der Ausschusssitzung vom Montag berichten kann, wurde die Diskussion um einen möglichen Abriss der Bauruine durchaus kontrovers geführt. Nicht jeder im Gremium möchte, dass das Haus verschwindet. Bürgermeisterin Martina Hähnel schon. "Das Haus steht seit über 30 Jahren leer und befindet sich in dritter Reihe", sagt sie gegenüber der MOZ. Schon in erster Reihe gebe es in Oderberg genug leerstehende Häuser, um die sich niemand kümmert. Das Schutzinteresse am Hexenhaus stört die Bürgermeisterin und auch den Entwicklungsausschussvorsitzenden Peter Fischer vor allem, weil die Wei-terentwicklung am Gelände dadurch gehemmt wird. Für die Sicherung des Häuschens, das bestätigt auch Amtsdirektor Jörg Matthes, liegt eine Kostenschätzung in Höhe von 136 000 Euro vor. Wohlgemerkt allein für den Erhalt der Bauruine in ihrem jetzigen Zustand. Ein Unterfangen, das Bürgermeisterin, Ausschussvorsitzender und auch der Amtsdirektor angesichts der Oderberger Haushaltssituation für unverhältnismäßig halten.

Hohe Kosten angezweifelt

Allerdings werden die laut Matthes "exorbitanten" Sicherungskosten für das Gebäude seitens der Unteren Denkmalschutzbehörde angezweifelt, weshalb diese nun nochmal ein zweites Gutachten zur Abschätzung jener Kosten beabsichtigt. Der Amtsdirektor will den Prozess ungeachtet dessen aber beschleunigen. Das Abriss- und Bauprojekt am Schulhof sei ausfinanziert. Für die Gesamtmaßnahme inklusive Pflasterarbeiten und Stützmauer liegt dem Bauamt aus 2018 eine Kostenschätzung von 470 000 Euro vor. Und für das Projekt stehen Fördermittel zur Verfügung. Noch. Weil diese nicht eingesetzt werden, müssen laut Jörg Matthes bereits Strafzinsen gezahlt werden. Angesichts dieser Situation will er nun eine Dissensentscheidung der Oberen Denkmalschutzbehörde des Landes herbeiführen. Dort habe er Antrag auf den Komplettabriss, sprich Toilettenhaus plus Hexenhaus, eingereicht. Zwar gehöre das Haus zum Gebietsdenkmal Oderberg, sei aber als Einzeldenkmal nicht besonders geschützt, so Matthes.