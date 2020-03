Ellen Hasenkamp

Berlin (NBR) Eigentlich hatte das Ende schon vor drei Jahren und drei Monaten angefangen. Und zwar mit der Ankündigung des Gegenteils: Es war ein Sonntag im November. Vor der Berliner CDU-Zentrale war es damals längst dunkel, als Angela Merkel in einem signalroten Blazer ans Mikrofon ging und sich bereit erklärte, noch mal anzutreten – als Parteivorsitzende und als Kanzlerkandidatin.

Ein Seufzer der Erleichterung ging damals durch die Christdemokraten – einerseits. Wer sonst hätte es machen sollen in der Partei? Donald Trump war gerade zum US-Präsidenten gewählt worden, Russland befand sich auf Beutezug in der Ukraine, und die Briten waren bereits unterwegs Richtung EU-Ausgang. Die Erwartungen an die Kanzlerin waren so groß, dass Merkel sie fast genervt als "grotesk und geradezu absurd" zurückwies.

Auf der anderen Seite standen: Flüchtlingskrise, AfD, Profildebatte. "Sprichwörtlich unendlich viel" habe sie über ihren Schritt nachgedacht, bekannte Kanzlerin Merkel damals. Und musste sich prompt ein Jahr später durch nie dagewesene Pfeifkonzerte zu einem historisch schlechten Wahlergebnis kämpfen. Die Zweifel waren also längst da, noch bevor Jamaika scheiterte, die Groko ins Schlingern geriet und Merkel zitterte. Auch bei ihr selbst vermutlich.

Wann welche Schlüsse daraus zu ziehen sind, darüber wird seither auch innerhalb der CDU gestritten. Mit Merkel oder doch besser ohne sie? Das ist eine der inzwischen ziemlich vielen Fragen, die die CDU bedrängen. Seit Merkels Nachfolgerin an der Parteispitze, Annegret Kramp-Karrenbauer, vor zwei Wochen aufgegeben hat, steht sie wieder groß im Raum – inmitten des Kandidatentrubels.

Ausdrücklich hat AKK genau dieses strukturelle Problem als Grund für ihren Rückzug genannt: "Die Trennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz, die offene Frage nach der Kanzlerkandidatur schwächt die CDU, in einer Phase, in der Politik in Deutschland, in der dieses System in Deutschland auf eine starke CDU angewiesen ist."

Natürlich war das auch ein Versuch, das Scheitern zumindest ein Stück von den eigenen Schultern zu schieben. Kramp-Karrenbauer hätte ja auch selbst den Zwiespalt auflösen und Parteivorsitz samt Kanzleramt wieder in einer Hand vereinen können; der eigenen nämlich. Es gab Berichte, wonach AKK im vergangenen Sommer zumindest den Versuch gestartet habe. Merkel reagierte damals "mit einem klaren Nein" auf all die Spekulationen über einen frühzeitigen Rückzug. Das Grundgesetz hat sie dabei auf ihrer Seite.

An einer absichtlichen Demontage ihrer Wunscherbin dürfte die Kanzlerin nie Interesse gehabt haben. Sie riet AKK etwa von Anfang an, so sagen es zumindest die informierten Kreise, als Ministerin ins Kabinett zu gehen. Kramp-Karrenbauer aber griff erst ein halbes Jahr später zu – und wirkte da schon eher getrieben als gestaltend.

Weniger ihre Handlungen als vielmehr deren Wirkungen wurden den beiden Frauen zum Verhängnis. Egal ob Merkel sich in der Innenpolitik zurückhielt, AKK Schutzzonen in Syrien vorschlug oder getrennte USA-Flüge gebucht wurden: Die Geschichte war immer die einer Spaltung, bis zuletzt. Als Merkel ausgerechnet von Südafrika aus ein Machtwort in Sachen Thüringen sprach, galt dies als Affront. Womöglich aber fühlte sich die Kanzlerin verpflichtet, gerade im Ausland ein paar Dinge klar zu stellen. Den Kollateralschaden für AKK nahm sie in Kauf.

Die Mechanismen der Macht, ausgerechnet die Machtpolitikerinnen Merkel und Kramp-Karrenbauer haben sie unterschätzt. Als Freundinnen haben sie sich nie inszeniert, aber wer beispielsweise ihre Umarmung nach AKKs Wahl auf der Parteitagsbühne sah, der konnte davon ausgehen, dass beide ein Gelingen des Experiments wollten.

Dass es eins war, haben beide gewusst, Merkel vor allem. Wieder eine Rückblende: Es ist Ende Oktober 2018, der Tag nach der Landtagswahl in Hessen. Diesmal ist das Jackett brombeerfarben. Von einer "Zäsur" spricht Merkel und davon, "dass es heute an der Zeit ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen". Es ist ihr Abschied vom Parteivorsitz, "ein Wagnis", sagte Merkel, "keine Frage". Drei Jahre lang, so die Hoffnung, werde es schon gut gehen.

Es ging nicht gut. Und mindestens drei CDU-Politiker denken nun darüber nach, ob es zwischen jetzt und Wahltermin nächstes Jahr gut gehen kann. Öffentlich ist die Linie der Bewerber Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen in etwa dieselbe: Die Regierung sei bis 2021 gewählt, die Verfassung lasse wenig Spielraum und man werde sich arrangieren. Merkel ihrerseits bekräftigt, "dass ich mich in die Frage, wer in Zukunft die CDU führen oder auch Kanzlerkandidat wird, nicht einmische".

Ihre Präferenzen dürften dennoch klar sein: Laschet war lange einer ihrer Stellvertreter an der Parteispitze und vor allem in der Flüchtlingskrise loyal. Röttgen hatte sie 2012 eigenhändig als Minister rausgeschmissen, nicht nur wegen der verlorenen Landtagswahl, heißt es, sondern auch, weil sie seinen Machtwillen spürte. Merz schließlich, so wurde es in den vergangenen Tagen erzählt, wollte sie nicht einmal jetzt in ihr Kabinett aufnehmen. AKK hatte das vergeblich als Teil einer Team-Lösung versucht.

Immer wieder Merkel also, auf sie kommt es an. Sie wolle ihre Ämter "eines Tages auch in Würde verlassen", hat sie immer gesagt. Einfacher ist das nicht geworden.