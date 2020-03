Ulrich Thiessen

Alt Madlitz (MOZ) Von Klausursitzungen der SPD-Fraktion ist vor allem eines bekannt: Die Abgeordneten und ihre Mitarbeiter ziehen sich für zwei Tage in abgelegene Winkel des Landes zurück und die jeweiligen Abende sind legendär feucht-fröhlich – mit viel Gesang, gern auch mal ostdeutsches oder russisches Liedgut.

Wenn sich die SPD in diesen Tagen zur Frühjahrsklausur in Alt Madlitz bei Frankfurt (Oder) trifft, geht es um mehr als nur kollektivbildende Maßnahmen im SPD-Lager. Die Landtagsfraktion besteht aus Abgeordneten, die alle ihr Direktmandat gewonnen haben. Entsprechend selbstbewusst treten sie auf. Der Großteil davon ist neu im Parlament und musste im ersten Halbjahr feststellen, dass die Rollen als Koch und Kellner zwischen Fraktion und Ministern fest verteilt sind – und zwar zugunsten der Regierungsmitglieder. Entsprechende Unmutsbekundungen waren vor der Klausur nicht zu überhören.

Die Aufgabe, jetzt gegenüber den Kabinettsmitgliedern aufzutrumpfen kommt Fraktionschef Erik Stohn zu. Der Jurist aus Jüterbog kam 2014 als 29-Jähriger in den Landtag. Drei Jahre später machte ihn SPD-Chef Dietmar Woidke überraschend zum Generalsekretär der Partei. Das wurde damals dem allgemeinen Personalmangel in der SPD zugeschrieben und nicht wenige Sozialdemokraten warteten auf die ersten Fehler des unerfahrenen Generals. Stohn selbst zeichnete sich durch hundertprozentige Loyalität gegenüber Woidke aus, was sich zum Teil auch darin äußerte, dass er auf jeder Pressekonferenz das, was der Parteichef sagte, noch einmal wiederholte, nur ausführlicher.

Dass Stohn ehrgeizig ist, hätte man früh erkennen können. Trotzdem wurde er von vielen unterschätzt. Als SPD, CDU und Grüne im vergangenen Herbst das Kenia-Projekt verhandelten, arbeitete der Generalsekretär parallel an einem eigenen Projekt: den Vorsitz der Landtagsfraktion zu übernehmen. Amtsinhaber Mike Bischoff hatte im kleinen Kreis frühzeitig seinen Rückzug aus der ersten Reihe signalisiert. Als es so weit war, präsentierte Stohn schon ein ganzes Team und überrollte die, die noch über die eine oder andere Konstellation nachdenken wollten.

Stohn wurde zum Fraktionschef gewählt und behielt auch noch die Funktion des Generalsekretärs. Auf einer Klausurtag der SPD-Abgeordneten im vergangenen Herbst kam dann der Dämpfer. Stohn konnte sich mit seinem Personalvorschlag für die Geschäftsführerstelle der Fraktion nicht durchsetzen. Dem Vernehmen nach hatte Dietmar Woidke eine maßgebliche Aktie daran, dass Stohn einen faden Kompromiss suchen musste.

Nun treffen Minister und Abgeordnete erneut aufeinander und einige Abgeordnete erhoffen sich eine deutliche Stärkung des Parlaments. Inhaltlich geht es dabei um den Nachtragshaushalt und vor allem den Sonderinvestitionsfonds. Der war in den Koalitionsverhandlungen als außerplanmäßige Möglichkeit für zusätzliche Impulse der Landesentwicklung angepriesen worden. Dafür sollten die besten Ideen ausgesucht werden. In der Praxis bestimmte Finanzministerin Katrin Lange mit den Ministern bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltes, welche Investitionen aus dem Sonderfonds bezahlt werden sollen. Besonders strittig, nicht nur bei der SPD, sind zweistellige Millionensummen für Studentenheimbauten in Potsdam.

"Hier muss ein anderes Miteinander gefunden werden", heißt es in der SPD-Fraktion. Deren Chef sollte entsprechende Ansagen machen, wenn er den Rückhalt in den eigenen Reihen nicht verlieren will. Allerdings muss Stohn dabei den richtigen Ton treffen, damit die abendliche Zusammenkunft nicht wegen Dissonanzen abgesagt werden muss.