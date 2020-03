Bernhard Schwiete

Limsdorf (MOZ) Anke Müller geht mit ihrem Unfall ganz offen um. "Ich habe einen Knochenbruch im Unterarm. Für den täglichen Verbandwechsel muss ich noch eine Woche im Krankenhaus bleiben. Aber es geht mir deutlich besser", berichtet die 42-Jährige aus dem Klinikum in Bad Saarow. An ihrem Wohnort Limsdorf, wo sie am Sonntag auf ihrem Grundstück von einem ihrer fünf Schäferhunde attackiert wurde, herrscht am Dienstag unterdessen Aufregung. Zahlreiche Anwohner haben sich im Springseeweg versammelt. Die Hunde von Anke Müller lassen sie um ihre Sicherheit fürchten.

"Wir haben Angst", sagt Carmen Blaske, die Rettungswagen und Polizei rief, als sie mitbekam, dass sich einer der Hunde in sein Frauchen verbissen hatte. Immer wieder seien die Hunde ohne Leine im Ort unterwegs, manchmal verließen sie ohne Begleitung das Grundstück, berichten sie und andere Limsdorfer. Martina Arens ist aus Fürstenwalde hergekommen. 2018 verkaufte sie ihre Eigentumswohnung in Limsdorf und zog um. "Vorher bin ich von den Hunden angefallen worden. Mein Hund wurde gebissen, und auch ich wurde verletzt", erzählt sie. Norma Miethe berichtet, die Hunde seien schon mehrmals ohne Leine auf sie zugelaufen, als sie mit ihrem kleinen Sohn im Dorf unterwegs war. Ruth Grünberg erzählt, sie sei 2018 vom Fahrrad gestürzt, nachdem ihr Hund gezwickt worden sei.

Anke Müller, die vor fünf Jahren nach Limsdorf zog, weist das zurück. Ohne Leine sei sie nur auf Wiesen fernab von Besiedlung unterwegs. Dass ihre Hundesitter auf die Leine verzichten, könne sie sich nicht vorstellen. Ein früherer Hundesitter von ihr, Pierre Jahrmatter aus Storkow, ist am Dienstag ebenfalls in den Springseeweg gekommen. "Ich bin immer mit Leine spazieren gegangen", versichert er. Anke Müller räumt ein, das Tor zu ihrem Grundstück stehe auch mal offen – aber nur, wenn sie mit ihren Hunden ins Auto einsteige.

So steht Aussage gegen Aussage. Einer der Fälle wird bald vor dem Amtsgericht Fürstenwalde geklärt. Martina Arens sagt, sie verlange Schadenersatz wegen des Vorfalls von 2018. Anke Müller sagt, es gehe um ihren Widerspruch gegen einen Mahnbescheid. Ihre Kontrahentin habe sich verletzt, weil sie sich in den Leinen ihrer eigenen Hunde verheddert habe und gestürzt sei.

Der Ortsvorsteher bleibt neutral

Ortsvorsteher Lothar Nischan fehlt beim Ortstermin. "Ich war beruflich verhindert, sonst wäre ich dagewesen", sagt er am Telefon. Er bestätigt, dass der Zwist in Limsdorf schon seit längerer Zeit bestehe. Ansonsten hält er sich heraus. "Was ich nicht selber gesehen habe, kann ich nicht beurteilen", sagt er. Indirekt plädiert er für mehr Gelassenheit. "Mein eigener Hund läuft auch mal frei herum." Auch zum Ortstermin im Springseeweg kommt eine Limsdorferin mit Hund, aber ohne Leine. Eine generelle Leinenpflicht sieht die Brandenburger Hundehalterverordnung nicht vor.

Die kommissarische Leiterin des Haupt- und Bürgeramtes der Stadt Storkow, Juliane Rengert, berichtet, das Ordnungsamt sei wegen der Tiere von Anke Müller – außer den Hunden hält sie auch Esel und Schafe – mehrfach vor Ort gewesen. Dabei sei es aber nur um Beschwerden wegen Lärmbelästigung gegangen. Es seien Messungen vorgenommen worden, das Verfahren laufe noch.