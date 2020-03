Ungewöhnlicher Einsatz: Am 1. Mai 2019 stand ein Trafohaus auf einem Solarpark an der B158 in Flammen. Wegen des Starkstroms mussten es die Werneuchener Feuerwehrkräfte kontrolliert abbrennen lassen. Erst im Anschluss kam Schaum zum Einsatz. © Foto: Feuerwehr Werneuchen

Christian Heinig

Werneuchen (MOZ) Als Feuerwehrmann erlebt man praktisch in jedem Jahr Einsätze, die nicht alltäglich sind. Welche, über die man auch später noch spricht. Auch die Feuerwehrkräfte in Werneuchen hatten 2019 solche Einsätze. Einer davon führte sie im Mai zum Solarpark an die B158. Dort hatte ein Trafohäuschen, das inmitten der Photovoltaikanlagen stand, Feuer gefangen, vermutlich wegen eines Kurzschlusses. Lichterloh stand es in Flammen.

"Da mussten wir vorsichtig sein, denn die ganze Anlange stand ja unter Spannung", erinnert sich Rayk Miekley im Gespräch über die Jahresbilanz. Statt zu löschen, mussten der Stadtwehrführer und die 20 weiteren Kräfte aus den Ortsfeuerwehren von Löhme und Weesow und Werneuchen bei dem Einsatz zunächst einmal das tun, was sie normalerweise nie tun: abwarten. "Wir konnten nur die umstehenden Anlagen sichern", so Miekley. Erst als ein Techniker des Anlagenbetreibers nach eineinhalb Stunden die Spannung gekappt hatte, folgte der Schaum-Angriff auf das Feuer. "Das war schon ungewöhnlich", so Miekley.

Für ihn und die anderen Feuerwehrkräfte war die brennende Trafostation am Solarpark einer von 35 Brandeinsätzen im vergangenen Jahr. Darunter fielen acht Flächenbrände, 14 Gebäudebrände und zwei Waldbrände.

Hinzu kamen 85 technischen Hilfeleistungseinsätze, zu denen die Werneuchener Wehren 2019 ausrücken mussten. Neben 28 Verkehrsunfällen, elf Ölspuren und zehn Türnotöffnungen zählte auch ein Flugzeugabsturz dazu.

Ereignet hatte sich dieser Mitte Juni 2019, als auf dem Flugplatz Werneuchen eine Sportmaschine nur kurz nach dem Start vom Himmel fiel. Als die alarmierte Feuerwehr auf dem Flugfeld eintraf, brannte die Maschine noch leicht. Das Feuer konnten die Einsatzkräfte schnell löschen, für den 61-jährigen Piloten kam aber jede Hilfe zu spät. Anschließend halfen die Feuerwehrleute noch, die Flugzeugteile für die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) vorzubereiten.

110 Einsätze waren es insgesamt, die die Werneuchener Feuerwehr, die sich in acht Ortswehren aufschlüsselt, im Vorjahr abzuarbeiten hatte. "Das ist von der Anzahl vergleichbar mit den Vorjahren", so Miekley. Am häufigsten rückte die Stadtfeuerwehr aus (84-mal), gefolgt von Seefeld/Löhme (34), Weesow (25), Willmersdorf (18), Krummensee und Tiefensee (je 16), Hirschfelde (11) sowie Schönfeld (8).

Personell gut aufgestellt

Was die Zahl der Helfer angeht, kann Miekley auf 161 freiwillige Einsatzkräfte zählen, 30 davon sind Frauen. Zusätzlich gibt es in Werneuchen 49 Jugendfeuerwehr-Mitglieder sowie 52 in der Alters- und Ehrenabteilung. "Wir sind gut aufgestellt, freuen uns aber natürlich auch über Nachwuchs", bekräftigt Miekley, der ein großes Lob an alle Mitglieder aussprach. Natürlich wird immer Nachwuchs gesucht und neue Gesichter sind gern gesehen.

Ein weiterer Dank ging zudem an die benachbarten Wehren, die bei einigen Einsätzen tatkräftig mithalfen. "Die gute Zusammenarbeit mit Feuerwehren anderer Träger ist eine große Hilfe und Unterstützung", betont Miekley.