Neu im Team: Katja von Maltzan (l.) von der Ökodorf Brodowin GmbH & Co. Vertriebs KG in der "Randwirtschaft" mit Tobias Morgenstern und Almut Undisz vom Theater am Rand © Foto: Wolfgang Rakitin

Nadja Voigt

Zollbrücke (MOZ) Mit dem "Schimmelreiter", dem Erfolgsstück von Regisseur Christian Schmidt, startet das Theater am Rand in das 22. Jahr seines Bestehens. Am 27. März ist es soweit und die Tickets sind schon rar. Auch für die Vorstellungen im April, berichten Geschäftsführerin Almut Undisz und Uwe Wolf, zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Sehr froh ist man in Zollbrücke über den jungen Regisseur und seine Stücke, seine ganz eigenen Inszenierungen. Dazu gehört "Gier.Unterm Birnbaum", das ebenfalls eine große literarische Vorlage hat. Hinzu kommt in diesem Frühjahr ein neues Stück des auch im Oderbruch lebenden Schauspielers und Regisseurs – "Vor dem Fest" ein Schauspiel mit Musik nach dem preisgekrönten Roman von Saša Stanišić. Und ein Fest soll es auch für die Zuschauer werden: Das Publikum sei nach der Vorstellung eingeladen, gemeinsam mit den Schauspielern zu feiern, verrät Almut Undisz. Premiere für das neue Stück ist am 2. Mai.

Auch bis dahin bietet das Theater die ganze Bandbreite – zwischen politischer Diskussion, Dokumentarfilm und Konzert, Lesung und Repertoirestück. Dazu zählen die beim Publikum seit Jahren beliebten Inszenierungen wie "Ein ganzes Leben", "Die Entdeckung der Langsamkeit" oder "Accordion Mystery". Auch gibt es Konzerte wie "Sugar Man – Das bittersüße Märchen des Sixto Rodriguez", Lesungen wie "Ringelnatz miez Ningeljazz", "Schnaftl Ufftschik" mit Schauspieler Samuel Finzi, aber mit "Das fliegende Märchenorchester" auch ein Kinderstück. Das wird am Ostersonntag präsentiert. Das Festwochenende gehört ansonsten der Musik: Von Jazz über Brass bis Swing.

Am 19. April findet dann der Tag der offenen Tür statt. Er richtet sich, wie auch schon im vergangenen Jahr als er erstmalig stattfand und sehr gut besucht wurde, an die Menschen im Oderbruch und auf der Höhe. "Sie sollen die Möglichkeit bekommen, mit den Theatermachern in Gespräch zu kommen", sagt Uwe Wolf. Einen Blick hinter die Kulissen werfen. "Wir öffnen das Theater in allen Ecken und zeigen alle Kanten. Kommen Sie mit uns ins Gespräch und sagen Sie uns Ihre Meinung", lädt das Theater ein. Denn das es auch Spannungen gibt, verhehlt Intendant Tobias Morgenstern nicht. "Heftig wird in unserer Gemeinde über die zu hohe Verkehrsbelastung diskutiert", schreibt Morgenstern im Vorwort zum Spielplan. Und wünscht sich ein "seriöses Entwicklungskonzept, ausgearbeitet von professionellen Planern unter Einbeziehung der Anwohner und Gewerbetreibenden von Zollbrücke." Es sei eine komplexe Angelegenheit, so Morgenstern, sämtliche Interessen zu berücksichtigen und dabei ökologische, ökonomische wie auch soziale Erfordernisse einzubeziehen.

Einen Neustart gibt es in diesem Jahr für die "Randwirtschaft". In der Gastronomie gibt es nach drei Jahren einen Wechsel. Mit dem Ökodorf Brodowin steigt nun der große Demeter-Hof aus Schorfheide-Chorin in Zollbrücke mit ein. Und wird mit seinen bio-dynamisch erzeugten Lebensmitteln neue gastronomische Akzente setzen.

Oderbus rollt wieder

Der "Oderbus", der 2019 erstmalig zwischen Ostern und Oktober rollte, wird auch in diesem Jahr wieder seinen Dienst antreten. Wann und wie genau, werde in den kommenden Woche festgelegt, blickt Uwe Wolf voraus. Ihn können dann auch die Gäste des Festivals "Liederlauschen" benutzen, wenn sie aus der großen Stadt oder aus dem Umland an den Rand kommen. In diesem Jahr wird es sogar an drei Tagen stattfinden, heißt es von den Gastgebern. Bevor im Sommer die großen Stücke wie "Siddhartha", das Jubiläumsstück "Die Glut" oder "Mitten in Amerika" in Serie gespielt werden, gibt es im Mai "Dshamilja" oder zu Pfingsten "Schwarz ohne Zucker" mit Irma Münch und Hermann Beyer zu sehen. Auch sind die Musiker von "Di Grine Kuzine" zu Gast oder die a capella singenden Damen von "Aquabella", ein weiteres Theaterstück für Kinder und die Pianistin von Stevie Wonder, Victoria Theodore, zu erleben. Auch treten Oberspielleiter Thomas Rühmann und seine Band auf und er liest mit Wolf-Dieter Lingk aus Arno Geigers "Der alte König in seinem Exil". Im August ist dann "Kabakon oder Die Retter der Kokosnuss" wieder zu sehen.