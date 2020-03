Dietmar Puttins

Ziltendorf (MOZ) Nach zwei vergeblichen Anläufen, die Müllroser Straße zu sanieren beziehungsweise neu zu bauen, startet die Gemeinde Ziltendorf in diesem Jahr ihren dritten Versuch, diese nur etwa 500 Meter lange Verkehrsverbindung zwischen Frankfurter Straße und alter B 112 zu erneuern.

Die zuletzt bis Ende 2019 angedachte Verkehrsberuhigung mit einbahnstraßenähnlicher Verkehrswegeleitung ist vom Tisch. "Wir haben eine Änderung der Planung bei der für uns tätigen IGF Ingenieurgesellschaft für Wasser- und Abfallwirtschaft Umwelttechnik in Frankfurt (Oder) in Auftrag gegeben und lassen eine Lösung ausarbeiten, die die Zweispurigkeit sowie ein Einfahren aus der alten B 112 vorsieht und auch einen Gehweg beinhaltet", bestätigt Ziltendorfs ehrenamtlicher Bürgermeister Danny Langhagel. "Wenn wir es in diesem Jahr schaffen, mit der Planung zu einem Ergebnis zu kommen und die Variante dem Wunsch der Anlieger und der Bürger entspricht, wäre frühesten 2021 der Straßenneubau möglich", schätzt der Gemeindechef.

Rückblick: Bereits vor mehr als drei Jahren erörterte die Gemeinde, wie sie baulich mit dem einzigen, versandeten Gehweg auf Seiten der Anwohner-Grundstüc­ke in der Müllroser Straße verfahren sollte. "Denn dieser", so Danny Langhagel, "ist schlichtweg eine Katastrophe. Die Beschwerden darüber halten schon lange Jahre an."

Diesem Missstand wollten die Ziltendorfer schon 2017/18 Abhilfe schaffen. Realisiert werden sollte der Neubau eines Gehweges. Doch mangels Einigkeit in der Sachbeurteilung wurde der Neubau nicht in Angriff genommen, obwohl er in den Gemeinde-Etat aufgenommen worden war. "Wir fanden es halbherzig, nur den Gehweg instand zu setzen und den Straßenkörper mit desolater Oberfläche und ohne echte Entwässerung unangetastet zu lassen", erinnert sich Langhagel. Zumal: Gehweg und Grundstückseinfahrten hätten für die Ableitung des Regenwassers zur Fahrbahn hin höher und geneigt angelegt werden müssen. Folge: Die Anlieger hätten sich auf ihren Grundstücken eine Rampe bauen müssen, um ihr Areal vernünftig verlassen zu können.

Votum beförderte Umdenken

Ein zweiter Versuch ab 2018, im Zuge eines Förderprogramms die Müllroser Straße als doppelspurige Straße mit einem breitem Gehweg umzubauen, hätte unzumutbare Eigenbeteiligungen den Anwohnern aufgebürdet. "Dabei sind wir dann in unseren Gemeindesitzungen des Jahres 2019 zu dem Ergebnis gekommen, dass die Variante einer Verkehrsberuhigung der Müllroser Straße ohne Gehweg und mit Parkplätzen am Seitenstreifen zum Friedhof hin sowohl für die Grundstückseigentümer, als auch die Gemeinde, die Lösung sein konnte", erzählt Langhagel.

Für die Anwohner sollte das Abfließen des Verkehrs hin zur Frankfurter Straße, aber auch hin zur alten B 112 erlaubt sein, jedoch das Einfahren von der alten B 112 in die Müllroser Straße durch Verkehrszeichen untersagt werden. Nach Bekanntgabe dieser favorisierten Variante unternahmen drei Bürger den Versuch eines Bürgerbegehrens. Das, so der Bürgermeister, "resultierte aus einer Gemeindevertretersitzung heraus, in der gefragt wurde: Wie kann man diese Variante verhindern? Wir als Gemeinde haben gesagt, man möge Unterschriften in ausreichender Zahl sammeln. Schade war, dass man die Form eines Bürgerbegehrens wählte. Glück im Unglück aber war, dass dieses Begehren von den Initiatoren fehlerhaft gestaltet wurde."

Wieso Glück? Danny Langhagel: "Wir mussten nicht das gesamte bürokratische Prozedere eines Bürgerentscheides durchleben und haben trotzdem das bekommen, was wir vorschlugen: Ein Votum der Bürger. Genügend Unterschriften, die uns zeigten, welcher Wille in der Bevölkerung in Bezug auf den Ausbau dieser Straße besteht. 600 gesammelte Stimmen aus Ziltendorf und 30 Stimmen aus umliegenden Arealen zeigten uns, dass die Verkehrsberuhigung und auch das Einfahrtsverbot nicht dem Wunsch der Bürger entsprachen Und: Der Gehweg sollte geschaffen werden."

Die Investitionssumme für den Neubau der Müllroser Straße lässt sich heute nicht beziffern. Schätzungen von vor etwa fünf Jahren lagen bei rund 600 000 Euro. "Wir werden dieses Jahr nur Geld für Planungen in den Etat einstellen – rund 50 000 Euro für alle Straßen in Ziltendorf", sagt der Bürgermeister. Und: Die Gemeindevertretung will diesen dritten Anlauf zum Erfolg führen. "Wir haben deshalb beschlossen", sagt Danny Langhagel, "einen zeitweiligen Straßenbau- und Verkehrsausschuss zu gründen, um Bürgern, die an der Entwicklung des Straßennetzes in Ziltendorf mitwirken möchten, dies zu ermöglichen. Der Extra-Ausschuss wird sich mit einem Gesamtkonzept für Ziltendorf befassen. Wir haben zum Beispiel die Wiesenauer Straße, die Mittel- und die Gärtenstraße und auch den Gorreweg in der Verlängerung, die in keinem guten Zustand sind, und eine Straßensituation im Gewerbegebiet am Kiesweg, die diskutiert werden muss."