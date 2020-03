Nina Jeglinski

Berlin (NBR) Die Bundesregierung ist Sorgen der Bauern entgegengetreten, künftig nur noch sehr eingeschränkt Pflanzen- und Insektenschutzmittel verwenden zu dürfen.

"Die Landwirte sind nicht die Einzigen, die für das Insektensterben verantwortlich sind", sagte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) beim Treffen des Runden Tisches zum Insektenschutz.

Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) betonte jedoch, dass ein entsprechendes Insektenschutzgesetz dringend bis zum Ende der Legislaturperiode beschlossen werden müsse. Durch den Gebrauch von Mitteln wie den Unkrautvernichter Glyphosat, der zudem im Verdacht steht, Krebs zu verursachen, sei in den vergangenen zehn Jahren ein Drittel der gesamten Insektenpopulation verschwunden. "Das muss aufhören", sagte Schulze.

Klöckner kündigte an, dass das von der Bundesregierung seit längerem schon in Aussicht gestellte Verbot von Glyphosat für Privatanwender noch in diesem Jahr durchgesetzt werden solle. Die Änderungsverordnung dazu befinde sich derzeit in der Abstimmung.

Schnelleres Verbot

Greenpeace-Agrarexperte Lasse van Aken forderte ein komplettes Glyphosat-Verbot, die Ausnahmen für Industrie und Landwirtschaft, die noch bis Ende 2023 den Unkrautvernichter anwenden dürfen, seien nicht hinnehmbar.

Die Landwirte wollen nicht der Buhmann sein. Beim Treffen am Dienstag ging es neben dem Glyphosatverbot auch um naturschutzrechtliche Unterschutzstellung von Biotoptypen, artenreiches Grünland sowie Streuobstwiesen. Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes sagte dieser Zeitung: "Grundsätzlich setzt sich der Deutsche Bauernverband für einen kooperativen Insektenschutz ein: Naturschutz muss auf Anreize und Förderung setzen, nicht auf Verbote. Das heißt: Landwirte, Politik und Naturschutzorganisationen müssen gemeinsam Lösungen finden, wie sich Natur- und Artenschutz weiter verbessern lässt".

Die Politik setzt nun erst einmal auf die Wissenschaft. Bei der Erarbeitung konkreter Maßnahmen sei vor allem die wissenschaftliche Begleitung wichtig, um zielgerichtet und wirksam agieren zu können, so die Ministerinnen. Dafür sei bereits ein bundesweites Monitoring zum Insektenschwund gestartet worden.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner betonte, dass es Umwelt- und Naturschutz nicht zum Nulltarif gebe. Es bedürfe genügend Geld, um Leistungen zu fördern. "Mit dem Sonderrahmenplan Insektenschutz unterstützen wir die Landwirtschaft, noch mehr für den Insektenschutz zu tun", sagte sie. Die Bundesregierung und die Länder stellen für den Insektenschutz alleine in diesem Jahr insgesamt 100 Millionen Euro an Mitteln bereit.