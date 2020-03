.

Werneuchen/Seefeld In den Bereichen der Bahnhofsvorplätze Werneuchen und Seefeld könnte es bald eine Videoüberwachung geben. Die Stadtverordneten haben die Verwaltung damit beauftragt, bis zur nächsten Sitzung die rechtlichen Aspekte (Stichwort: Datenschutz) sowie die zu erwartenden Kosten für eine Videoüberwachung mit Videospeicherung in den entsprechenden Bereichen zu prüfen.

Hintergrund des parlamentarischen Vorstoßes der Fraktion UWW/BVB ist, dass sich die Beschwerden und Hinweise auf Sachbeschädigung, Vandalismus und Diebstahl in den Bereichen der Bahnhofsvorplätze von Werneuchen und Seefeld in letzter Zeit gehäuft hätten. Fahrräder seien mutwillig beschädigt oder gestohlen werden, heißt es in dem Beschluss. Zudem seien Wartehäuschen beschmiert und verwüstet worden. Darüber hinaus gebe es im gesamten Umfeld der genannten Bahnhofsvorplätze Schmierereien, zersplitterte Flaschen und Unrat.

Die geplante Videoüberwachung, die ohne Ton erfolgen würde, soll in diesem Zusammenhang eine mögliche Präventionsmaßnahme darstellen, sprich: zur Abschreckung dienen. Außerdem sollen die Aufnahmen zur möglichen Identifizierung und Strafverfolgung von Tätern dienen. Auf diese Weise erwartet man einen Rückgang der Straftaten.

In zahlreichen Kommunen hat die Videoüberwachung zu einen Rückgang der Kriminalität geführt.