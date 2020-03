Mathilde Walczak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Coronavirus hat sich weltweit verbreitet und die Reaktionen in verschiedenen Ländern sind, je nach Nähe zum Risikogebiet, sehr unterschiedlich. Drei internationale Studierende der Viadrina berichten von ihren persönlichen Eindrücken und Erfahrungen.

Ira kommt aus der Ukraine und studiert Literaturwissenschaft in Frankfurt. In der Ukraine ist das Coronavirus wie in vielen anderen Ländern das größte Thema in den Medien. "Die Leute haben nur Negatives im Kopf und das führt zu Panik und absurden Situationen", erklärt die 22-jährige Studentin. Sie meint besonders die Krawalle zwischen der Polizei und den Einwohnern des Dorfes Novi Sanjary. Dort gab es Zusammenstöße, weil in dem Dorf Ukrainer untergebracht werden sollten, die zuvor aus Wuhan ausgeflogen worden waren.

Ihrer Meinung nach ist diese Panik übertrieben und von den Medien provoziert. "Man darf jetzt aber nicht vergessen, dass viele erkrankte Personen geheilt sind", betont die Studentin. "Das Coronavirus hat mein Alltagsleben nicht verändert. Natürlich ist es wichtig, sich um die Gesundheit zu kümmern, aber das sollte jeden Tag der Fall sein und zu keiner Krise führen".

Student Rustam hat einen ähnlichen Eindruck: "Hier in Frankfurt hat das Virus mein Leben nicht wirklich geändert." Leere Regale in Geschäften habe er noch nicht wahrgenommen. "Ich wollte während der Semesterferien eigentlich nach Baden-Württemberg fahren, aber ich glaube, es ist vernünftiger, doch hier zu bleiben und öffentlichen Verkehr zu vermeiden."

Rustam kommt aus Usbekistan, das Land befindet sich in der Nähe von China und dort wurden Reisen nach China bereits verboten. "Da viele Usbeken in China arbeiten, hat dieses Verbot große wirtschaftliche Auswirkungen." Das Virus habe aber auch psychische Folgen: "Corona ist ein großes Thema in Usbekistan geworden und man hat Angst, krank zu werden. Eine Bekannte von mir studiert in China und darf nicht mehr nach Usbekistan zurück. Das ist sehr schwer für sie", erklärt Rustam.

Einwohner Taiwans sind nervös

Reisen von Taiwan nach China seien aktuell auch nicht möglich, erklärt der 32-jährige taiwanesische Wirtschaftsstudent Ping-Chih. "In Taiwan sind die Einwohner sehr nervös. Im Februar bin ich hingeflogen und die Menschen dort gehen sehr wenig raus und vermeiden öffentliche Orte. Viele Taiwanesen arbeiten in China, die Angst vor Corona ist groß geworden." Seiner Meinung nach sind die taiwanesischen Behörden aber gut vorbereitet: "In den Geschäften gibt es Kontrollen gegen Hamsterkäufe medizinischer Produkte, damit alle Zugang zu Schutzmasken und anderen wichtigen Dingen haben. Meine Mutter hat mir geraten, Masken im öffentlichen Nahverkehr zu tragen."

Ping-Chih kann Auswirkungen des Virus natürlich auch in Deutschland sehen: "Eine Freundin von mir war in Italien und konnte leider nicht mit dem Zug zurückkehren. Ich wollte Nizza besichtigen, aber ich habe meinen Flug abgesagt. Ich bleibe auch öfter zu Hause. Bis jetzt ist die Situation ruhig, finde ich. Für Studierende wie uns ist die Gefahr nicht besonders hoch. Schlecht wäre eher, nicht mehr arbeiten und studieren zu können."

Maßnahmen der Universität

An der Viadrina gibt es weder bestätigte Corona-Fälle noch Verdachtsfälle, heißt es aus der Pressestelle. Einige Maßnahmen wurden trotzdem getroffen, um die Studierenden und Mitarbeiter zu schützen: Informationen zum Händewaschen hängen zum Beispiel auf den Toiletten aus. In der Uni steht auch ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung.

Eine Gruppe chinesischer Studierender sollte ab dem Sommersemester in Frankfurt studieren - aber sie haben von sich aus entschieden, das Auslandssemester abzusagen. 17 weitere Studierende aus Italien werden im Sommer ebenfalls an der Uni erwartet. Ob sie wirklich nach Frankfurt kommen, ist noch nicht klar. Aber die Viadrina-Leitung bleibt zunächst in engem Kontakt mit ihnen. Für die Mitarbeiter, die ihren Urlaub in Risikogebieten verbracht haben, gibt es jetzt die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten.