jm

Ortsmarke (MOZ) Zu den inzwischen mehrjährigen Winter-Traditionen im Hallenfußball, früher schon mal gern zwischen Weihnachten und Neujahr veranstaltet, gehören Altherren-Turniere des PSV in der Oderstadt. Den seit sechs Jahren als Nissancup ausgespielten Wettbewerb der Ü-35-Kicker hat sich in diesem Jahr City Schwedt durch ein 4:2 im Endspiel gegen die SpG Casekow/Schönow gesichert.

Die insgesamt zehn Mannschaften waren zunächst in zwei Gruppen eingeteilt worden, die im Jeder-gegen-jeden-Modus die jeweiligen Halbfinalisten ermittelten. In diesen 20 Partien, aber auch in den späteren Begegnungen um die abschließenden Turnier-Platzierungen, ging es äußerst torreich zu. Fielen in der A-Gruppe 42 Treffer, so waren es in der B-Staffel sogar 48. Am torhungrigsten zeigte sich die Spielgemeinschaft aus Casekow und Schönow, die allerdings den Gruppensieg durch ein 1:4 gegen den LSV Zichow verspielte. Der konnte sich am Ende sogar ein 1:2 gegen die Mürower leisten.

Gruppenerste verpassen Finale

In der A-Staffel, für welche sogar die Handball-Senioren der SSV PCK eine Vertretung stellten und das Team Czarnota aus Chojna als langjähriger Gast abermals über die Oder gekommen war, dominierten City und die "Ex-Regionalliga-Aufsteiger" aus Schwedt. Während der FSV später sogar das Endspiel gewann, musste sich der verlustpunktfreie Gruppensieger nach zwei Niederlagen letztlich allerdings mit Platz 4 begnügen. Auch der andere Staffelerste (Zichow) erreichte nicht das finale Match, das noch einmal ein halbes Dutzend Treffer erlebte. Insgesamt standen am Ende 134 Turniertore zu Buche.