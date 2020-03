Bernhardt Rengert

Brandenburg an der Havel Geht´s noch langweiliger? Arthur Ophof – der Held in Hendrik Groens jüngstem Roman "Lieber Rotwein als tot sein" – ist fünfzig, wohnt mit seiner Frau Afra in einem Reihenhaus im beschaulichen Purmerend nahe Amsterdam, pendelt jeden Morgen zur Arbeit, wo er seit 23 Jahren Toilettenpapier vertreibt und trifft sich gelegentlich mit seinen drei Freunden. Schon ewig denselben. Statt des erträumten grandiosen und mitreißenden Lebens seiner Jugend ist aus ihm ein stinknormaler Langweiler geworden. Lässt sich das noch ändern? Was Anderen in einer solchen Situation den Boden unter den Füßen wegreißt, sieht Arthur dann als Chance. Als sein Chef seine Stelle einspart, hat er eine grandiose Idee, um noch einmal völlig neu anzufangen. Er stirbt! Natürlich nicht wirklich, sondern nur zum Schein. Aus dem Niederländer Arthur Ophof soll der Italiener Luigi Molima werden. La Dolce Vita statt Tristesse. Nur zwei seiner Freunde, der Dritte scheint nicht vertrauenswürdig genug, und der korrupte Bestatter wird in den bis ins kleinste Detail geplanten Coup eingeweiht. Selbst für seine Frau sorgt er vor. Ein treuer Hund soll ihr das künftige Witwendasein versüßen. Dass der – kaum angeschafft – dann mehr an ihm als an ihr hängt, was soll´s?! Luigi Molima wird das kleine Ferienanwesen einer seiner Freunde in der Toskana beziehen, es in Schuss halten, den Wein und die Sonne genießen und sich alljährlich einmal auf das (natürlich geheime) Wiedersehen mit seinen alten Kumpanen freuen. Soweit so gut. Das klappt von ein paar aufregenden Abweichungen abgesehen sogar alles fast perfekt. Und selbst für ihn ist es schließlich beinahe rührend, seiner eigenen Trauerfeier bei zu wohnen. Versagen, wenn auch inkognito und für die Trauergäste unsichtbar, wollte er sie sich keinesfalls. Wer hat schon die Chance der eigenen Bestattung beizuwohnen? Das schöne Single-Dasein in der Toskana zeichnet sich schon deutlich ab, doch er hat Afra unterschätzt. Originell und als Hörbuch auch recht unterhaltsam, doch an "Eierlikörtage" und "Tanztee", die beiden Tagebuch-Bände des Hendrik Groen, reicht die Story nicht heran.

Hörbuch; Hendrik Groen: Lieber Rotwein als tot sein, gelesen von Achim Buch und Nina Petri, 6 CDs (ca. 456 min), Osterwold audio Hamburg 2019, ISBN 978-3-86952-439-9, 20,-€.