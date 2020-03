Thea Janich

Zepernick Auch wenn die beiden brandenburgischen Vertreter der Volleyball-Regionalliga-Nordost in der Tabelle Nachbarn sind, so war das Aufeinandertreffen eine deutliche Angelegenheit. Beim 3:0 ließen die Spielerinnen der SG Einheit Zepernick keinen Zweifel daran aufkommen, wer beim VC Blau-Weiß Brandenburg das Feld als Sieger verlassen würde.

Rückstand kein Problem

Die Gäste traten sehr selbstbewusst auf. Sie wollten den Schwung vom 3:0-Erfolg in der Woche zuvor gegen den BBSC III ein weiteres Mal aufs Parkett bringen. So war selbst der mit 0:2 etwas missglückte Start kein Problem. Mit den druckvollen Aufschlägen von Laura Petereit konnte bei 4:4 der Ausgleich hergestellt werden und die Einheit kam ins Rollen.

Mit einer Fünf-Punkte-Serie bei Aufschlag durch die Kapitänin Shakti Trewin und einer starken Blockarbeit der Geschwister Renee und Janin Nachtigall wurde das Zepernicker Spiel zusehends dominanter. Die Angreifer wurden auf der Basis der sehr guten Annahme von Libera Ronja Fischer immer wieder durch Zuspielerin Antonia Liebsch wirkungsvoll in Szene gesetzt – 25:19.

Der zweite Satz gestaltete sich dann bis zum 13:14 für Blau Weiß Brandenburg völlig ausgeglichen, da beide Teams eine gute Abwehr und Aufschlagannahme zeigten. Doch dann war es wieder die Aufschlagstärke der SG Einheit Zepernick, die die Barnimerinnen ins Spiel brachte. Mit einer starken Serie von zehn Punkten im Aufschlag von Janin Nachtigall in Kombination mit einem hervorragenden Block-Abwehr-Spiel setzten sich die Panketalerinnen deutlich auf neun Zähler ab. Die Gastgeberinnen konnten hingegen nicht mehr an die zuvor gezeigte Leistung anknüpfen und mussten sich auch in diesem Durchgang geschlagen geben. Die SG verdiente sich das 25:16.

Davon beflügelt, spielte Zepernick locker auf und profitierte von einer flexiblen Passverteilung von Antonia Liebsch. Fast jedes Zuspiel führte zu einem Punkt. Einheit sicherte sich nach einer 21:7-Führung den dritten Satz letztlich mit 25:12.

Wertvollste Spielerin der SG Einheit wurde Renee Nachtigall, auf Seiten von Blau Weiß Brandenburg wurde diese Ehrung Viktoria Saage zu teil. Am 14. März geht es für Zepernick in der Regionalliga weiter. Ab 18 Uhr ist in heimischer Halle der VC Bitterfeld-Wolfen zu Gast.

Zepernick: Thea Janich, Nina Raeder, Shakti Trewin (K), Laura Petereit, Tamina Mai, Arlett Krüger, Antonia Liebsch, Janin Nachtigall, Renee Nachtigall, Ronja Fischer