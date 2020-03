Frank Degenhardt

Finow "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin." Die Freudengesänge, die sonst bei den Fußballern im DFB-Pokal üblich sind, konnten diesmal auch die Tischtennisspielerinnen des Gymnasiums Finow anstimmen. Die sieben Mädchen Michelle Wutskowsky, Sophia Rudolph, Leonie Machner, Emma Jäckel, Emma Schulze, Hedwig Holtz und Jil Meyer hatten sich im Rahmen des Schulsportwettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia" in Michendorf als beste Schulmannschaft des Landes erwiesen. Überlegen siegten sie im Landesfinale und qualifizierten sich damit für das Bundesfinale in der Hauptstadt. Dort trifft das Team auf die Gewinner der Wettbewerbe aller anderen Bundesländer.

Die Hälfte des Finower Schulteams trainiert regelmäßig beim TTC Finow. Und die Vereinserfahrung zahlte sich aus. Von den 27 zu absolvierenden Spielen konnten in Michendorf 21 gewonnen werden. Damit hatten sie vor den Verfolgern aus Cottbus, Potsdam und Velten einen deutlichen Vorsprung.

Michelle Wutskowsky, Sophia Rudolph und Leonie Machner, die drei aktiven Spielerinnen des TTC, gewannen alle ihre Duelle. Allerdings gelang das auch der Nummer vier der Mannschaft – Emma Jäckel. Unaufgeregt gewann sie souverän alle drei Einzel. Emma Schulze, Hedwig Holtz und Jil Meyer sorgten für weitere Punkte in den Einzel- und Doppelspielen. Besonders Emma Schulze lieferte in der Anfangsphase mit ihrem sicheren Sieg eine wichtige "Beruhigungspille" für das ganze Team.

Das Titschtennis-Bundesfinale in Berlin steigt in gut zwei Monaten. Nach dem Erfolg in Michendorf wollen die Finowerinnen auch dort ein respektables Ergebnis abliefern.