Britta Gallrein

Klosterfelde Gleich drei Spieler des Fußball-Brandenburgligisten Union Klosterfelde mussten gegen den FC Eisenhüttenstadt verletzt raus. Am schlimmsten traf es Kapitän Alexander Rathmann (5. von links), dem ein Gegenspieler auf den Knöchel sprang. "Er hat eine schwere Bänderverletzung, wird länger ausfallen", sagt Trainer Gerd Pröger. Jerome Ehweiner (2. von links) zog sich einen Anbruch des Mittelhand-knochens zu, will am Sonnabend mit Manschette spielen. William Dittrich (4. v. l.) verletzte sich ebenfalls am Knöchel, kann aber schon leicht trainieren.