Frankfurt (Oder) (MOZ) Zweifellos ist Udo Weiß einer der erfolgreichsten Sportler der Oderstadt. Abgehoben ist er trotzdem nicht. Das wird deutlich beim sportlichen Kieztalk mit Uwe Köppen, der im Nachbarschaftstreff "Gute Stube" bereits zum elften Mal stattfand. "Zum Abheben gab es keinen Grund, wahrscheinlich wusste nicht mal mein Nachbar, was ich mache. Armwrestling ist eine Randsportart", betont Weiß.

In Frankfurt nicht unbedingt. Um die Deutschen Meistertitel abzuzählen, braucht man bei ihm nicht zwei Hände, sondern vier. Sogar ein Vizeweltmeistertitel steht in seiner Vitrine. Angefangen hat Udo Weiß aber als Ringer. Ab dem zarten Alter von sieben Jahren stand der Frankfurter auf der Matte. Doch mit 14 entschied er sich für einen anderen Weg. "Ich hatte als Ringer eben immer Erik Hahn vor mir", so seine Rückschau. Mit 18 gab er allerdings noch mal sein Comeback in der 3. Ringerliga. "Da gab es 50 Mark Antrittsgeld und 50 Mark Siegprämie. Das Geld konnte ich gut gebrauchen als junger Mann."

Anfang der 1990er-Jahre meldete er sich auch im Fitnessstudio an. Die lebendige Fitness und Kraftsportszene in der Stadt hatte damals – auch inspiriert vom Film "Over the Top" mit Sylvester Stallone – unter den Studios die erste Frankfurter Stadtmeisterschaft im Armwrestling ausgerufen. Der Sieger hieß auch damals schon Udo Weiß. "Wenn man gleich gewinnt, macht das natürlich Spaß."

Die zweite Stadtmeisterschaft musste dann schon in der Oderlandhalle stattfinden, weil mehr als 500 Zuschauer dabei sein wollten. "Am Anfang haben wir natürlich vollkommen falsch trainiert", erinnert er sich. "Manchmal konnten wir beim Autofahren nicht mehr schalten, so hat der Arm wehgetan." 1994 wurde der Verein SV Armwrestling gegründet. Zwei Jahre später folgte der erste Deutscher Meistertitel für Udo Weiß. Damit hatte er sich auch für die WM in Indien qualifiziert. "Ich wollte nicht fahren, weil es schwer war, das zu finanzieren", schaut er zurück.

Die Stadtwerke sprangen als Sponsor ein. Für den jungen Frankfurter eine der aufregendsten Reisen. Aus Sicherheitsgründen wurden für jede Nation bei der Weltmeisterschaft fünf Soldaten zum Schutz abgestellt. "Ich war der einzige Starter aus Deutschland und hatte auch fünf indische Soldaten", lacht er. Im Stadion waren 5000 Zuschauer, ziemlich unfassbar für den Armwrestler aus Frankfurt. Er beendete die WM als Fünfter.

Deutsche Meisterschaft im April

Das Besondere an der Trainingsroutine von Udo Weiß ist wohl, dass er kein Krafttraining macht. "Das habe ich gleich wieder gelassen", meint er. "Eine gewisse Zähigkeit kommt wohl vom Ringen und ich habe große Hände" – ein riesiger Vorteil. So konnte er auch in der Klasse bis 65 Kilogramm bei der WM in Tokio im Jahre 1999 Vizeweltmeister werden. "Das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen", schmunzelt er. "Die hatten dort ein komisches System, so dass ich gar nicht richtig gemerkt habe, dass ich im Finale bin." In Frankfurt gab es dann einen riesigen Empfang für ihn.

Wird man als Armwrestler in einer Kneipe mal schwach, wenn man zum Armdrücken herausgefordert wird? Einmal hat Weiß das in den 90er-Jahren gemacht, erinnert er sich lachend. Gewonnen natürlich. Mittlerweile ist es jedoch Ehrenkodex im Verein, dass so etwas nicht gemacht wird. Udo Weiß hat sich die vergangenen zwei Jahre mehr und mehr aus der Trainingshalle zurückgezogen. Schließlich muss er sich wirklich nichts mehr beweisen.

Für Frankfurter, die sich jedoch dieser Sportart zuwenden wollen, bietet die Deutsche Meisterschaft am 25. April im Kulturbahnhof den richtigen Rahmen. Der SV Armwrestling, der die Deutsche Meisterschaft ausrichtet, freut sich auch noch über Sponsoren für die Veranstaltung, bei der bis zu 200 Sportler in der Oderstadt zu Gast sein werden.

Beim nächsten Mittwochs-Talk geht es am 25. März unter dem Motto "Tradition stirbt nie" um die einstigen Erfolge im Frankfurter Fußball.