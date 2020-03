Petra Wallschläger

Eisenhüttenstadt Die Nachwuchs-Turnerinnen der BSG Stahl sind mit dem 29. Oranienburger Kinderklassen-Pokal erfolgreich in die Wettkampf-Saison eingestiegen. Er hatte nach zweijähriger Pause stattgefunden.

Für die Eisenhüttenstädterinnen war es der 1. Wettkampf, mal abgesehen von der Bezirksmeisterschaft Anfang Januar im Minitramp, der ja nicht ein Turnen an den Wettkampfgeräten Sprungtisch, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden verlangt.

Die BSG Stahl trat mit jeweils vier Turnerinnen in zwei Wettkampfkreisen an. Im WK-Kreis B (Turnerinnen bis elf Jahre) gingen Maja Riesner, Amelie Pallaske, Diana Meder und Alanah Thielecke an die Geräte. Letztere kam kurzfristig für die verletzte Karla Lehmann in die Mannschaft. Im WK-Kreis C (Turnerinnen bis 13 Jahren) starteten Maureen Gohaut, Marie Materne und Lea Becker in der LK 3 und Viktoria Keil in der LK 4.

Natürlich waren die Mädchen im ersten Wettkampf des Jahres sehr aufgeregt. Neue Elemente wurden in den Übungen eingebaut und nun wollten sie diese auch turnen, aber nicht auslassen, um eventuell einen Sturz auszuschließen. Daher hatten die Eisenhüttenstädter Trainer und Übungsleiter ihren Schützlingen Mut und Selbstbewusstsein mitgegeben. Schließlich freuten sich die Eisenhüttenstädterinnen über den 4. Platz unter sieben Mannschaften im Wettkampfkreis B. Zudem hatte Amelie Pallaske nur knapp als Vierte die Bronzemedaille verpasst unter 35 Starterinnen. Maja Riesner belegte den elften Platz, Diana Meder Platz 17 und Alanah Thielecke den 19. Platz.

"Das ist doch mal ein ganz ordentliches Ergebnis, auch wenn es noch viel zu üben gibt. Amelie hat sich mit ihrem Ergebnis nun für die Mannschaft beim Havelpokal am 21. März in Brandenburg qualifiziert. Das gibt ihr hoffentlich noch mehr Selbstvertrauen", erklärt Stahl-Trainerin Petra Wallschläger.

Im Wettkampfkreis C belegte die BSG Stahl unter elf Teams den 2. Platz. "Der ein oder andere Fehler hatte den Sieg und auch die Kampfrichterentscheidungen am Boden, haben uns zusätzlich benachteiligt", so Petra Wallschläger. "Die Siegermannschaft aus Eberswalde hat durchgängig ihre Sache gut gemacht und daher geht unser zweite Platz in Ordnung. Alle Turnerinnen haben gekämpft und versucht, die Hinweise aus dem Training umzusetzen."

Problem der Eisenhüttenstädterinnen war wieder einmal das Turnen der Bodenübung auf der zwölfmal Zwölf-Meter-Fläche. Da die Eisenhüttenstädter nur eine Bodenturnbahn in ihrer Trainingsstätte haben, können sie das vorher nicht wettkampfnah trainieren. Dieses Problem haben sie seit vielen Jahren.

In der Einzelwertung sicherte sich Marie Materne den 3. Platz, Lea Becker errang Platz 4 und Maureen Gohaut (alle LK 3 Turnerinnen) den 6. Platz. Im Nachgang hat Maureen ihren Wettkampf mit einer Verletzung (nicht vom Training) durchgezogen. "Da muss man bei einer elfjährigen Turnerin den Hut ziehen", urteilt Wallschläger. In der LK 4 belegte Viktoria Keil den 4. Platz. Das Treppchen hatte sie sich am Stufenbarren verbaut. 38 Teilnehmerinnen gab es in dieser Leistungsklasse.

Vereinsmeisterschaft im März

Am 13. März führt die BSG Stahl Eisenhüttenstadt ihre 30. Vereinsmeisterschaft durch, bevor es dann am 21. März mit zwei Mannschaften zum Havelpokal nach Brandenburg geht. Am 2. Mai finden die Bezirksmeisterschaften der Kinder in den P- und allen LK-Stufen in Forst statt.