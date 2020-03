Dirk Liedtke

Eisenhüttenstadt Am 17. Spieltag hat Fußball-Landesligist FSV Dynamo Eisenhüttenstadt dem favorisierten VfB Hohenleipisch hoch verdient ein 1:1 (0:0) abgetrotzt und beweist damit, dass man durchaus die Landesliga halten könnte.

Nimmt man den gesamten Spielverlauf, so ist dieses Remis für den Gastgeber zu wenig, da er die klareren Chancen besaß und im zweiten Durchgang bei besserer Handlungschnelligkeit und Passgenauigkeit noch dreimal hätte allein auf das Tor zu laufen können. Hohenleipisch hatte aus dem Spiel heraus genau eine einzige Chance, alles andere waren Distanzschüsse oder Standards.

Die erste Möglichkeit hatten die Gäste, als Paul Werner einen Freistoß an den linken Pfosten setzte. Ab der 20. Minute übernahmen die Gastgeber die Szenerie und Jan Kretschmann verpasste die Dynamo-Führung freistehend aus acht Metern. In der 21. Minute folgte ein Arrach-Schuss knapp über das Tor, genau wie der Abschluss von Christian Grätz freistehend aus sieben Metern (26.). Den zweiten und letzten Torschuss im ersten Durchgang von Hohenleipisch setzte Valentin Vetter aus spitzem Winkel an das Außennetz. Kurz darauf waren die Dynamos mit Christian Wulff der Führung wieder sehr nahe, aber sein gefühlvoller Schlenzer aus 18 Metern ging knapp über das Toreck.

Aus der Pause erneut hellwach

In der 40. Minute wurde Dynamos Routinier Wulff regelwidrig gebremst, als er den Ball im leeren Tor unterbringen wollte. In dieser Situation hätte man über die klare Vereitelung einer Torchance nachdenken dürfen. Nach einem schönen Spielzug über Tom Nolten und Christian Grätz schoss Kretschmann allein vor dem Gästetor den Ball knapp daneben.

Aus der Pause kamen die Dynamos wieder hellwach. In der 56. Minute lenkte Sebastian Grummt einen Freistoß von Paul Werner gerade noch so über den Balken. In der 62. Minute konnten sich die Gäste über die rechte Seite durchsetzen, den anschließenden Flankenball setzte Werner aus Nahdistanz über den Kasten. Danach probierten es die Hohenleipischer zweimal aus der Distanz.

Tom Richter trifft für die Gäste

Kurz darauf fiel dann doch die Gästeführung, als Tom Richter ungehindert einen langen Frei–stoßball von Christoph Wenzel mit der Brust annehmen konnte, nach innen zog und überlegt ins lange Eck abschloss.

Eine identische Situation gab es kurz darauf auf der anderen Seite, in deren Folge Schiedsrichter Uwe Schulz auf den Elfmeterpunkt zeigte. Falk Busch hatte den Ball aus der eigenen Hälfte hoch in den Strafraum gebracht, wo Christian Grätz von seinem Gegenspieler zu Boden gezogen wurde. Den Elfmeter verwandelte Daniel Friedrich sicher. Dynamo kam noch zu zwei weiteren guten Möglichkeiten. Erst wurde ein Treffer von Hantelmann wegen Handspiels zurückgepfiffen, dann strich ein abgefälschter Schuss von Mustapha Arrach knapp über das Gebälk. Beim anschließenden Eckball holte ein Hohenleipischer Spieler den Kopfball von Toni Seelig von der Linie.

In der nächsten Woche geht es für Schlusslicht FSV Dynamo dann zum schweren Auswärtsspiel beim Tabellenneunten BSC Preußen Blankenfelde-Mahlow, die momentan in einer sehr guten Verfassung sind.

FSV Dynamo: Sebastian Grummt – Benjamin Barz, Falk Busch, Konstantin Klippenstein, Robert Glaser (74. Nico Urbansky) – Jan Kretschmann (69. Eddi Hantelmann), Tom Nolten (74. Toni Seelig), Christian Wulff, Mustapha Arrach – Christian Grätz, Daniel Friedrich

Tore: 0:1 Tom Richter (74.) 1:1 Daniel Friedrich (80./Foulelfmeter) – Schiedsrichter: Uwe Schulz (Neuhausen/Spree) – Zuschauer: 75