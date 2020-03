Udo Plate

Letschin (MOZ) Reichlich Emotionen und Jubel nach dem Ende der Partie: Zwei Spieltage vor Saisonende ist das Meisterschaftsrennen in der Billardkegel-Kreisliga entschieden. Titelverteidiger Grün-Weiß Oderberg setzte sich beim ärgsten Verfolger Grün-Weiß Letschin überdeutlich mit 1137:867 Holz durch. Im vereinsinternen Kellerduell zwischen dem Schlusslicht FSV Insel Neuenhagen II und dem Tabellenvorletzten FSV Insel Neuenhagen setzte sich die erste Vertretung hauchdünn mit 829:821 Holz durch.

Grün-Weiß Letschin – Grün-Weiß Oderberg 867:1137 Holz. Der Titelverteidiger erwies sich von Beginn an gegen das ohne Lutz Müller agierende Heimquartett als das überlegene Team. Bastian Haese sorgte gegen Müller-Ersatz Christian Hoffmann mit 266:192 Holz für eine komfortable Oderberger Führung. Auch in der Folgezeit kamen die durchaus als heimstark geltenden Oderbrücher nicht wie gewohnt zum Zuge. Im Gegenteil: Als Lokalmatador Uwe Fröhlich gegen Tino Wilke mit 187:287 Holz den Kürzeren zog, war die Begegnung frühzeitig entschieden und der kalt gestellte Sekt blickte seiner Entkorkung bereits fest entgegen. Thomas Wunsch baute gegen Hartmut Müller mit einem weiteren Billardkegel-Sturmlauf, der mit 291:218 Holz endete, weiter aus. Im vierten und letzten Duell zwischen Dustin Siewert und Torsten Nickel ließ es Nickel noch einmal richtig krachen. Mit 302:270 setzte sich OderbergsTopakteur gegen Letschins Spitzenspieler durch. Der Rest war Jubel bei den Gästen, die mit dem Erfolg nicht nur den vorzeitigen Titelgewinn feierten, sondern auch noch Revanche für die vor wenigen Wochen erlittene Niederlage im Pokalhalbfinale.

Rot-Weiß Bralitz II – BC FW Bad Freienwalde 856:776 Holz. Ein verdienter Erfolg für die zweite Bralitzer Vertretung, die jedoch zunächst ins Hintertreffen geriet. Axel Böhme setzte sich gegen Dimo Schmidt, den Bralitzer Vereinschef, mit 252:219 durch und sorgte für eine eigentlich wunschgemäße Ausgangsposition der Kurstädter.

Axel Böhme gewinnt Auftakt

Doch bereits Andreas Ziebarth verpasste den Erfolgshoffnungen der Gäste einen herben Dämpfer, als er sich gegen Bad Freienwaldes Routinier Jürgen Knoll mit 208:164 durchsetzte und den Rückstand von 33 Holz in einen knappen Vorsprung von sieben Holz verwandelte. Damit nicht genug: Maik Staschke hatte gegen Burkhard Fehlemelcher wenig Mühe, um mit seinem Erfolg (239:155) den Vorsprung auf uneinholbare 91 Holz auszubauen. Zwar behielt Bad Freienwaldes Marko Hoffmann im letzten Spiel mit 205:190 Holz gegen Heiko Schmidt die Oberhand, aber an der recht deutlichen Auswärtsschlappe änderte das nichts mehr.

MTV Hohenwutzen II – Blau-Weiß Sachsendorf 860:926 Holz. Nur wenige Tage nach der Niederlage im Pokalfinale gegen Letschin in Falkenberg musste das MTV-Ensemble eine neuerliche Niederlage quittieren. An den heimischen Tischen unterlagen die Oderdörfler Blau-Weiß Sachsendorf. Dabei erwischten die Gäste durch den Auftaktsieg von Eckhard Ostrowski gegen Guido Meißner mit 254:187 Holz nicht nur den besseren Start, sondern tankten gleich einmal Selbstvertrauen.

Fix Selbstvertrauen getankt

Selbst als Tino Herfert gegen Hohenwutzens Jörn Wickert mit 191:219 unterlag, ließen sich die Blau-Weißen nicht mehr aus der Erfolgsspur hieven. Dieter Winnerwisser mit 249:232 Holz gegen Ulf Gärtner und Frank Scheidemann mit 232:222 Holz gegen Klaus Zepke besiegelten die Heimschlappe des MTV II.

Rot-Weiß Bralitz – Lunower SV 872:809 Holz. Gegen die nicht in Bestbesetzung antretende Lunower gab es den erwarteten Heimerfolg der Rot-Weißen. Die Barnimer wehrten sich lange Zeit mit vereinten Kräften, mussten aber am Ende die Überlegenheit der Gastgeber anerkennen. Im Duell der Altmeister setzte sich mit Klaus Gehde gegen Thomas Quilitz der Bralitzer Gehde mit 195:186 Holz durch. Im zweiten Spiel hielt Jörg Miserius mit 207:205 Holz Lunows Dieter Bonadt hauchdünn in Schach. Den einzigen Erfolg der Gäste landete Mike Fielitz mit 231:219 gegen Jürgen Borngräber, ehe Torsten Hünike mit 251:187 Holz gegen Thomas Albrecht den Bralitzer Heimsieg eintütete.

FSV Insel Neuenhagen – FSV Insel Neuenhagen II 829:821 Holz. Im mit Spannung erwarteten und über weite Strecken ausgeglichenen sowie kampfbetonten Neuenhagener Vereinsduell kam die erste Mannschaft durch Maik Werner zunächst zu einem ordentlichen Vorsprung von 47 Holz. Mit 210:163 gab er Ingolf Krege das Nachsehen. Die Führung schrumpfte jedoch umgehend. Gerd Kleinow setzte sich gegen Klaus Dieter Hirselandt mit 257:223 Holz durch und verkürzte den Rückstand auf 34 Holz. Zudem hielt Kathrin Piefke Jens Kriese mit 217:189 Holz in Schach und prompt schrumpfte der Vorsprung der ersten Vertretung auf mickrige sechs Holz. Allein: Just als die Partie zu kippen drohte, hatte Dirk Wurl seinen Auftritt. Mit 204:184 Holz hielt der im beruflichen Leben als Tischler tätige Wurl seinen Kontrahenten Ingo Böning auf Abstand und brachte Neuenhagen I als Sieger über die Ziellinie.