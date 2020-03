flo

Fredersdorf (up) Die Verbandsliga-Handballer der OSG Fredersdorf-Vogelsdorf landeten in der Süd-Staffel gegen den abstiegsgefährten HV Luckenwalde einen ungefährdeten 31:23-Heimerfolg. Bereits zur Pause lagen die Schützlinge von Trainer Florian Deja mit 16:12 in Führung.

Die OSG-Akteure erwischten mit einem 3:0-Lauf einen ordentlichen Start. Aber auch die Luckenwalder kämpften sich nach zehn Minuten wieder auf 5:4 und 7:6 heran. Beim Stand von 8:6 nahm Nicole Klante, Luckenwaldes Trainerin, die erste Auszeit, die jedoch kaum für Besserung in den Aktionen ihrer Sieben sorgte. Im Gegenteil: Die OSG enteilte auf 12:7. Bis zur Halbzeit änderte sich daran nicht viel, die OSG verwaltete ohne größere Anstrengung den Vorsprung zum Halbzeitstand von 16:12.

Oliver Glowik mit Glanztaten

Der Anfang der zweiten Hälfte ähnelte dem Ende der ersten Halbzeit. Nach 39 Minuten traf Tobias Moschke zum 21:16 durch einen leichten Tempogegenstoß und Luckenwalde nahm die letzte mögliche Auszeit. Und das war das Zeichen für die Doppeldörfler nochmal einen Gang hochzuschalten und den Matchplan aufgehen zu lassen. Mit einfachen Tempogegenstößen wurde der Vorsprung vergrößert, da durch die Breite des Kaders noch genügend Energie vorhanden war. Das Manko, dass die OSG-Abwehr etwas unkonzentrierter agierte, glich ein gut aufgelegter Schlussmann Oliver Glowik aus. Mit drei Glanztaten in wenigen Sekunden brachte er die Halle zum Kochen. Mit dieser geschlossenen Mannschaftsleistung fuhr die OSG Fredersdorf-Vogelsdorf einen zu keinem Zeitpunkt gefährdeten 31:23-Sieg ein und schloss zu den oberen Plätzen der Tabelle auf. Am Samstag geht es dann zum Zweitplatzierten der HSG Schlaubetal/Odervorland (18 Uhr).