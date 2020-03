Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Seit gut einem Jahr betreut der Hohen Neuendorfer Tierschutzverein "Rumänische Fellnasen" eine Mischlingshündin aus Bukarest. Das schwer vermittelbare Tier hat eine angeborene Missbildung an der Pfote und ist zeitweise verhaltensauffällig. "Aus Unsicherheit neigt Macy, wenn sie an der Leine ist, zum Schnappen", beschreibt Manuela Giesecke das Verhalten der Hündin. Sie und zwei Freundinen kümmern sich um Macy, die in einer Hohen Neuendorfer Hundepension untergebracht ist. Deshalb komme auch nur ein erfahrener Halter in Betracht, das Tier zu übernehmen.

Der Verein ist 2016 gegründet worden. Er hat nach eigenen Angaben inzwischen 25 Mitglieder. Der Verein kooperiert mit einem Tierheim in Rumäniens Hauptstadt Bukarest. Dort werden Tiere aufgenommen, die herrenlos auf der Straßen herumstreunen oder aus sogenannten Tötungsstationen befreit werden. "Alle Tiere werden tierärztlich versorgt und kastriert", erzählt Manuela Giesecke. Der Hohen Neuendorfer Verein versucht, die Tiere an neue Halter zu vermitteln. Dazu werden Anzeigen geschaltet oder es wird in sozialen Netzwerken gesucht. Wenn das nicht gelingt, werden die Fundtiere vom Verein in Pflege genommen. Finanziert wird das ehrenamtliche Projekt aus Spendenmitteln.

Im vergangenen Jahr konnten zwölf Hunde, die alle gechipt und beim Veterinäramt angemeldet sind, an neue Besitzer übergeben werden. Die künftigen Halter müssen einen Eignungsfragebogen ausfüllen. "Wir stehen in engem Kontakt mit den Interessierten, auch nach der Vermittlung", versichert Manuela Giesecke. Für die Vermittlung wird eine Schutzgebühr in Höhe von 300 Euro genommen.

Neben Manuela Giesecke kümmern sich Claudia Burkert und Dorothee Grandt um Macy. Sie gehen regelmäßig mit der Hündin Gassi und besuchen eine Hundeschule. "Sie ist eigentlich gut zu händeln", berichtet Dorothee Grandt. Sie glaubt, dass sich das auffällig Verhalten legen wird, wenn Macy einen geregelten Tagesablauf und konsequent erzogen wird.

Wer Interesse an Macy oder dan dem Verein hat, kann sich per E-Mail (rumaenische.fellnasen@gmail.com) oder telefonisch an Manuela Giesecke unter der Nummer 0176 61927075 wenden. Der Verein hat auch eine Homepage (www.rumaenische.wixsite.com/fellnasen) und ist bei Facebook präsent.