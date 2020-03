Bernd Woite

Die Uckermärker haben in identischer Höhe ihren Hinspielerfolg wiederholt und die Tabellenführung übernommen. Die Barnimer, die bereits ein Spiel mehr absolviert haben, weisen nun stattliche drei Minuspunkte mehr auf.

Das Spiel stieß in der Finower Sporthalle auf große Resonanz. Rund zehn "Schlachtenbummler" begleiteten auch die Gäste. Im Hinspiel hatten die Angermünder beide Doppel verloren – diesmal behielten sie die Oberhand. Beide Auftaktpartien endeten mit 3:1 für den ESV. In der Rückrunde bleibt die Mannschaft damit in allen Doppelspielen ungeschlagen. Bela Balint/Bernd Woite sind nach ihrem Sieg gegen Jens Heinrich/Rico Ackermann mit nunmehr 10:1 Siegen weiter erfolgreichstes Doppel dieser Staffel.

"Egon" Lemke siegt nur einmal

Im oberen Paarkreuz waren die Zuschauer gespannt auf den Auftritt des Ex-Weltmeisters und amtierenden Ü-80-Europameisters Siegfried "Egon" Lemke. Gegen Andreas Leinert reichte es für den Finower noch zum Sieg. In einem ausgeglichenen Spiel verspielte der Angermünder im Entscheidungssatz eine 9:6-Führung und musste sich mit 9:11 geschlagen geben. Auch Balint verlor sein erstes Einzel. Gegen den taktisch klug agierenden Sven Meyer kassierte er nach mehr als drei Jahren wieder eine Niederlage, erneut knapp im fünften Satz (11:13).

Dann wiederholte Balint im Spitzenspiel seinen Hinspiel-­erfolg gegen Lemke. Nach vier ausgeglichenen Sätzen siegte er mit 11:7 im fünften Abschnitt. Leinert machte es gegen Meyer ebenfalls spannend. Auf zwei knapp verlorene Sätze antwortete er mit drei klaren Durchgängen.

Das untere Paarkreuz hatte gegen den gut aufgelegten Heinrich keine Siegchance. Dafür sicherte Woite mit einem ungefährdeten 3:0 gegen Ackermann immerhin einen Zähler für sein Team, ehe die dritte Einzelrunde dann komplett an die Gäste ging. Balint machte es aber über Gebühr spannend gegen Heinrich, der offensiv viel Druck machte. Der Entscheidungssatz war – mit Matchbällen für beide Spieler – äußerst spannend (Endstand 15:13). Den Siegpunkt sicherte Woite gegen Lemke. Der Angermünder gewann nach 2:2-Zwischenstand den fünften Abschnitt mit 11:6 und komplettierte damit den am Ende deutlichen Auswärtssieg.

Kein leichtes Auswärtsmatch

Bereits am bevorstehenden Wochenende gibt es mit dem Auswärtsspiel beim Landesliga-Absteiger TSV Lindenberg die nächste schwere Aufgabe. Auch wenn die Randberliner mit 8:18 Punkten derzeit nur auf Platz 7 der Tabelle stehen, dürfen sie nicht unterschätzt werden. Immerhin steht dort mit dem früheren Regionalligaspieler Norbert Schlauch-Behrendt der stärkste Spieler der Liga im Aufgebot.