Glückwunsch für die Vizeweltmeisterschaft im Eisschwimmen: Ingrid Krügel wurde in ihrer Altersklasse nur von einer Konkurrentin überholt. © Foto: E. Herrmann

Seit 40 Jahren bereichern die Brandenburger Eisbären das Sportbild der Stadt. Das Jubiläum wurde am Grillendamm in bunten Kostümen gefeiert. © Foto: E. Herrmann

Karin Taubitz und Henry Prenzlow wurden mit der Eisbärentaufe in den Verein aufgenommen, der am vergangenen Wochenende sein 40. Jubiläum feiern konnte. © Foto: E, Herrmann

Brandenburg an der Havel "Rein oder nicht rein?" Für die winterharten Schwimmer der Brandenburger Eisbären ist das keine Frage. Sie stürzten sich am Grillendamm ins kalte Wasser. Für sie ist klar: Auch in den Wintermonaten lässt es sich ganz wunderbar unter freiem Himmel baden.

Ihr eiskaltes Hobby betreiben die winterharten Brandenburger nun schon seit 40 Jahren. Zur Feier des Tages hätte sie sich vergangenen Samstag deshalb eine zentimeterdicke Eisschicht gewünscht. Doch es wurden zehn Grad Lufttemperatur und eine Wassertemperatur von sechs Grad – je nach Sichtweise kalt bzw. warm –gemessen.

Dennoch stiegen die Brandenburger Eisbären und ihre Gäste gut gelaunt und verkleidet ins Wasser. Schnell ein paar Runden geschwommen, dann konnte ganz cool gefeiert werden. Bedauert haben die Eisbären, dass nur wenige Zuschauer ihr Jubiläum mitgefeiert haben. Mit etwa 3000 bekennenden Eisbadern in Deutschland ist man noch weit von einem populären Trendsport weg. Deshalb freut sich der Verein über neue Mitglieder wie Karin Taubitz und Henry Prenzlow, die mit einer zünftigen Eisbärentaufe nun die Eisbärenmütze tragen dürfen.

Der Vorsitzende des Stadtportbundes Werner Jumpertz lobte das Engagement, mit dem die Winterschwimmer das Brandenburger Sportbild bereichern. Zu den drei Mitbegründern, vor 40 Jahren, gehörte Horst Rettig. Dafür erhielt er aus den Händen von Werner Jumpertz die Ehrennadel des Landessportbundes Brandenburg e. V. in Bronze. Ebenso wurden Hannelore und Klaus Patzwald für ihr Engagement mit der Ehrennadel ausgezeichnet. Geehrt wurde auch Ingrid Krügel. Sie wurde Vizeweltmeisterin in 25 Meter Eisschwimmen. Alle zwei Jahre nehmen die Eisbären mit einer starken Mannschaft an den Weltmeisterschaften teil. Neben der Vizeweltmeisterin waren Karl-Heinz Weber (25 Meter), Heike Gose (25, 50, 100, 200 und 450 Meter) und Thomas Gose (25, 50 und 100 Meter) im slowenischen Bled mit dabei.

Gewinner ist jedoch jeder, der sich traut in den Wintermonaten, draußen baden zu gehen. Die Eisbären freuen sich deshalb über neue Mitglieder.