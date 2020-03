Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) ruft als bundesweite Koordinatorin des Tags des offenen Denkmals Denkmaleigentümer, ehrenamtliche und hauptberufliche Denkmalpfleger auf, am 13. September 2020 historische Bauwerke kostenlos für Besucher zugänglich zu machen. Ab sofort startet die Anmeldephase online unter www.tag-des-offenen-denkmals.de/veranstalter. Anmeldeschluss ist der 31. Mai 2020.

Für die Anmeldung zum Tag des offenen Denkmals hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz einen Service-Bereich eingerichtet. Neben der Anmeldefunktion finden Veranstalter viele nützliche Service-Angebote: "Mit zusätzlichen Informationen zur Veranstaltungsplanung, praktischen Vorlagen und der Möglichkeit, kostenfrei Materialien zu bestellen, unterstützen wir tatkräftig alle Veranstalter bei ihren Vorbereitungen", erklärt Dr. Ursula Schirmer, Leiterin der Abteilung Bewusstseinsbildung in der DSD.Als Koordinatorin wickelt die Stiftung u. a. den Versand der Werbematerialien ab, berät die Veranstalter zu allen Themen rund um das bundesweite Kulturevent und unterstützt sie mit überregionaler Pressearbeit.

Der Tag des offenen Denkmals steht in diesem Jahr unter dem Motto "Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken." und rückt damit die Frage in den Fokus, welchen Beitrag die Denkmalpflege in der gesellschaftsrelevanten Nachhaltigkeitsdebatte leistet. Ob reparaturfähige Baumaterialien, vorbildhafte Bauweisen oder neue Nutzungskonzepte – die Veranstalter sind eingeladen, den Nachhaltigkeitsaspekt ihres Denkmals zum Vorschein zu bringen.