Mittelmark Am Dienstag, 10. März, findetin der Dienststelle des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Papendorfer Weg 1, Raum 301, von 16.00 bis 17.00 Uhr eine Versteigerung von Playstation S2-, S3- und S4-Spielen statt. (5 PS2-Spiele; 24 PS3-Spiele sowie 16 PS4-Spiele). Die Spiele werden in insgesamt 15 Paketen angeboten und sind gebraucht - augenscheinlich jedoch in einem sehr guten Zustand. Sie wurden nicht getestet. Da die Spiele ab USK 18 sind, kann nur mitbieten, wer mindestens das 18. Lebensjahr vollendet hat und sich entsprechend ausweisen kann. Die Zahlung kann nur in Bar und vor Ort erfolgen! Welche Spiele im Einzelnen versteigert werden sollen, kann telefonisch zu den Sprechzeiten der Kreiskasse unter 033841/ 91 540 erfragt werden.