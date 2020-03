dpa

Fehrbellin (dpa) Die ersten Störche aus dem Süden sind in Brandenburg schon da - früher als in den vergangenen Jahren. "Wir überprüfen jetzt die Horste, reparieren sie und säubern die Nester", sagte ein Sprecher des Weißstorch-Informationszentrums in Vetschau (Kreis Oberspreewald-Lausitz). Sobald die Vögel aus der Überwinterung wiederkommen, beginnen sie sofort mit dem Brutgeschäft. "Wir rechnen schon bald mit den ersten Eiern", sagte er.

Der Storchenexperte des Brandenburger Naturschutzbundes (Nabu), Bernd Ludwig, befürchtet, dass die Bestände in diesem Jahr erneut zurückgehen. "Die fehlende Nahrung ist das Hauptproblem", sagte er. 2019 seien die Jungstörche bereits Anfang August, die älteren Ende August losgezogen, da sie in Brandenburg kein Futter mehr finden konnten. "Es braucht mehr Ackerrandstreifen, in denen sich Wildpflanzen und Insekten ansiedeln können", erklärte er. Im vergangenen Sommer waren viele Böden aufgrund der Hitze zudem ausgetrocknet.

2014 lebten 1424 Storchpaare in Brandenburg, im Vorjahr waren es nur noch 1189. Pro Horstpaar werden durchschnittlich 1,7 Jungtiere geboren. Das reicht laut Storchenexperte Ludwig nicht, um die Population zu erhalten.

Am 9. Februar erreichte den Angaben zufolge der erste Storch, der in Spanien überwinterte, Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland). Auch in Kremmen (Oberhavel), Fohrde (Potsdam-Mittelmark) und Lübbenau/Spreewald (Oberspreewald-Lausitz) haben sich die Vögel schon in ihren Nestern eingerichtet.

Die frühen Rückkehrer sind laut Ludwig vor allem die "Westzieher", die über Frankreich und Spanien kommen. Die meisten der Brandenburger Störche fliegen bis nach Afrika und kehren über die Ostroute heim. Momentan befinden sich viele noch in der Türkei, Ägypten und im Sudan.