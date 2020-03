BRAWO

Brandenburg an der Havel Eine Frau soll am Montagmittag gegen 12.30 Uhr von einem unbekannten Mann am Brandenburger Hauptbahnhof angegriffen und sexuell belästigt worden sein. Der Mann soll die 52-Jährige angesprochen haben, als sie einen Bäcker am Bahnhof besuchte und sie aufgefordert haben, ihm einen Kaffee auszugeben. Das verneinte die Frau. DerUnbekannte soll daraufhin auf sie zugegangen sein und sie schmerzhaft in den Unterarm und anschließend in die Brust gekniffen haben. "Die Polizei hat eine Anzeige wegen Körperverletzung in Verbindung mit sexueller Belästigung aufgenommen und geht nun ersten Hinweisen zur Identität des Täters nach. Weitere Zeugen werden gesucht", so Stefanie Wagner-Leppin von der Polizeidirektion West.