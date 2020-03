BRAWO

Brandenburg an der Havel Mehrere Personen zogen in der Nacht zu Mittwoch lautstark durch die Brandenburger Altstadt und randalierten auf diversen Straßen. Dabei warfen sie zahlreiche Mülltonnen um und beschäftigten einen Elektroverteilerkasten. Die gegen 0.35 Uhr durch einen Zeugen informierten Beamten konnten sechs Täter feststellen und nahmen deren Personalien auf. Anschließend mussten die Randalierer ihre Spuren beseitigen und die umgeworfenen Mülltonnen wieder aufstellen. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Am Verteilerkasten entstand ein dreistelliger Schaden.