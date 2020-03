Roland Becker

Velten (MOZ) Die Versuchung ist groß und überkommt manchen fast automatisch: Wer in Velten den Kreisel an der HEM-Tankstelle verlässt und den Weg Richtung Pinnow einschlägt, dessen Fuß tritt schnell mal ein wenig zu heftig aufs Gaspedal. Rechts die Häuser teils zurückgesetzt, links das freie Feld: Mancher wähnt sich schon nicht mehr in einer geschlossenen Ortschaft. Anwohner beklagten sich jüngst im Veltener Bauausschuss, dass auf dem Straßenabschnitt gerast wird.

Regelmäßige Kontrollen

Bei der Polizei ist bekannt, dass hier schnell mal die Geschwindigkeit überschritten wird. "In dieser langen Geraden stellen wird mindestens drei Mal im Monat ein Lasergerät auf", versicherte Stefan Boye, Leiter der Hennigsdorfer Polizeiwache. Die meisten dort registrierten Geschwindigkeitsüberschreitungen bewegen sich seiner Kenntnis nach im eher geringfügigen Bereich. "Meistens handelt es sich um Verwarngelder." Allerdings hat er dabei nur die Fahrbahn Richtung Pinnow im Blick. Auf der Seite gen Velten werde wegen der ungünstigen Möglichkeiten zum Aufstellen des Radermessgeräts eher nicht geblitzt. Eine Häufung von Unfällen sei nicht festzustellen: "In den vergangenen drei Jahren gab es sieben Verkehrsunfälle mit nur einem Leichtverletzten", hat er der Statistik entnommen.

Veltens Baubereichsleiter Berthold Zenner stellt die Situation dennoch nicht zufrieden: "Wenn wir uns einmal im Jahr mit dem Landkreis und dem Landesbetrieb Straßenwesen treffen, äußere ich den Wunsch nach einer Ortseingangssituation, die zum Abbremsen auffordert. Auch für die Splittersiedlung in der Kurve wäre eine Querungshilfe geboten." Bislang hatte er damit keinen Erfolg. Angeregt wurde, ein Display aufzustellen, dass die Geschwindigkeit anzeigt.