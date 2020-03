Jacqueline Westermann

Bad Freienwalde (MOZ) Am Fenster prangt ein Schriftzug, Passanten eilen vorbei. Irmgard Roth stellt den Pappaufsteller, den man nur auf den zweiten Blick sieht, im Schaufenster um. Vielleicht hilft das. Nach wie vor wüssten zu viele Bürger nichts über die Existenz des Quartiersmanagements.

Seit Ende Januar sitzt die Quartiersmanagerin nicht mehr im Bahnhof, um Ideen der Kurstadt-Bürger zur Stadtentwicklung zu sammeln. "Ich bin da. Stellt eure Fragen", sagt Roth in der Königstraße 9, der neuen Adresse des Quartiersmanagement. Ihre Sprechstunde findet dort dienstags und donnerstags statt. "Ich vertrete die Bürger im Quartier. Alle Anregungen, die ich hier bekomme, trage ich weiter."

Seit drei Jahren hat sie vor allem Ideen für den Bahnhof, wie zum Beispiel ein Eltern-Kind-Zentrum oder die Selbsthilfe-Kontaktstelle, aber auch zu Aktivitäten im Wohnquartier gesammelt. Sie sprach mit Jugendlichen. "Denen fehlt eine Anlaufstelle im Quartier. Da wird es sicherlich Gespräche geben mit dem SPI oder der Kontaktstelle", sagt Roth. Sie organisierte Veranstaltungen, "um Bürger einander näherzubringen, aber auch um Informationen weiterzugeben." Für Roth ist ganz klar: "Die große Überschrift ist Bürgerbeteiligung, bringe dich ein, bringe deine Ideen", aber sie will auch sammeln, was die Bürger bewegt. Oft säßen Bad Freienwalder in der Sprechstunde, die sich einbringen wollen, aber nicht wüssten wo und wie. Für diese Fälle ist Roth auch vorbereitet und hat immer Ideen parat. Sie kenne Bad Freienwalde schließlich wie ihre Westentasche.

Verzögerungen am Bahnhof

Das Quartiersmanagement soll um drei weitere Jahre verlängert werden. Bürgermeister Ralf Lehmann hofft, dass die Stadtverordneten der Beschlussempfehlung folgen: "Das Programm Soziale Stadt wird weitergeführt und es ist unser Ansinnen, das mit dem Quartiersmanagement weiterzuführen." Bisher hätte die Initiative gute Arbeit geleistet. Wieder wird Roth den Posten übernehmen; auf die Ausschreibung gab es nur eine Bewerbung. Langfristig sei das Quartiersmanagement auch wieder am Bahnhof vorgesehen, so Roth. Laut Aussage Lehmanns sei der 30. Juni für die Fertigstellung und Bezug des Bahnhofes jedoch wohl nicht zu halten. Nicht für alle Gewerke seien Angebote eingereicht worden. Wie lange die Verzögerung dauere, sei nicht abzusehen.

Info: Sprechstunde jeweils dienstags und donnerstags, 13 bis 16 Uhr, Königstraße 9, Bad Freienwalde