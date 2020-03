Franziska Schober

Brandenburg an der Havel Die Sankt-Annen-Galerie lieferte vergangenen Samstag das erste modische Highlight des neuen Jahrzehnts: auf einen sogenannten "Rolling Catwalk" präsentierten Freizeitmodells den Besucher die aktuellen Trends der Frühjahrs- und Sommerkollektion. "Rolling" kann dabei wortwörtlich genommen werden, denn der neuartige mobile Laufsteg verzichtet auf einen festen Standort der Modenschau und setzt auf wechselnde Kulissen anhand der verschiedenen Modegeschäfte des Einkaufszentrums. Moderatorin Jean Bork führte das Publikum durch die teilnehmenden Shops und stellte die Trendfarben vor: Ob knalliges Gelb, Grün oder Rot. Eines war eindeutig zu erkennen: Die Saison wird farbenfroh. Aber auch Pastellfarben wie Mint, leichte Blau- und Rosatöne sind modische Trends, die sich auch perfekt mit Blumenprints und Denim kombinieren lassen, stehen in den Kollektionen von Jeans Fritz, Colloseum, Hunkemöller, Street One/Cecil, Gerry Weber und C&A hoch im Kurs. Die passenden Schuhe dazu zeigten Deichmann und Street Shoes, während Bijou Brigitte und das Taschenparadies trendige Accessoires präsentierten, die jedes Outfit abrunden. So Inspiriert machten sich viele im Publikum Anschluss auf den Weg, alle Trendteile gleich einmal an sich selbst auszuprobieren.