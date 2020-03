til

Velten (MOZ) Erneut ist die Veltener Feuerwehr am Dienstagnachmittag zu einem Küchenbrand alarmiert worden – dieses Mal in die Lindenstraße.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war in der Küche eines Einfamilienhauses Öl in einem Kochtopf in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff auch auf Mobiliar über, erklärte Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Da sich die Küche aber in einem Anbau des Gebäudes befindet und die Feuerwehr zügig vor Ort war, sei am Wohnhaus kein größerer Schaden entstanden. Es ist weiter bewohnbar. Verletzt wurde niemand.

Erst am Montag waren die Einsatzkräfte der Veltener Feuerwehr zu einem Küchenbrand in die Veltener Viktoriastraße gerufen worden.