Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Der Regionalwettbewerb Brandenburg West von "Jugend forscht – Schüler experimentieren", der diesen Donnerstag, 5. März, stattfinden sollte, ist wegen der Corona-Ausbreitung in Deutschland vorsorglich abgesagt worden. Das teilten Susanne Resech und Rainer Schmidt, Patenbeauftragte des Wettbewerbs vonder ZF Getriebe Brandenburg GmbH und der Heidelberger Druckmaschinen AG mit. "Nach Abwägung der Prinzipien der Risikoeinschätzung und der Handlungsempfehlungen für Großveranstaltungen des Robert-Koch-Instituts, haben wir uns als Patenunternehmen des Regionalwettbewerbes dazu entschieden, den Wettbewerb abzusagen", heißt es in der aktuellen Pressemitteillug.

Am Wettbewerb wollten86 Schüler und Auszubildende aus der gesamten Region Brandenburg West teilnehmen und ihre Projektarbeiten am Donnerstag bei der ZF Getriebe GmbH in der Cassmannstraße der Jury präsentieren. Sie müssen nun auf das kommende Jahr warten, denn nachgeholt wird der Termin aus organisatorischen Gründen nicht. "Wir bitten um Verständnis, bezüglich unserer gemeinsam getroffenen Entscheidung. Uns war und ist die Gesundheit aller Beteiligten das Wichtigste", so Resech und Schmidt.